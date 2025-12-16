En Argentina, uno de cada dos chicos de 3° grado no comprende lo que lee. En medio de este panorama, y como parte de la Campaña Nacional por la Alfabetización, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) lanzó la iniciativa “Leeles. Siempre hay algo para leer”, con el apoyo de Argentinos por la Educación. El objetivo: involucrar a las familias en la promoción de hábitos de lectura cotidianos.

La campaña —lanzada en noviembre 2024 pero que sigue en medios dada la importancia del tema— propone a los adultos leerles a chicas y chicos no sólo a través de cuentos, sino también otros textos como: recetas de cocina, letras de canciones, revistas deportivas o cualquier material de lectura disponible. La premisa es simple: cuanto más leen los chicos, mayor es la probabilidad de mejorar la comprensión lectora.

El lanzamiento coincide con la reciente publicación del informe Índice de Resultados Escolares, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación y la especialista Sandra Ziegler. El estudio muestra que sólo 45 de cada 100 estudiantes llegan a 6° grado en el tiempo esperado y con aprendizajes satisfactorios de Lengua y Matemática, lo que evidencia un deterioro sostenido de los niveles de alfabetización.

La Campaña Nacional por la Alfabetización —que reúne a más de 200 organizaciones de la sociedad civil— comenzó en 2023 con el propósito de visibilizar esta crisis y pedir políticas públicas que reviertan la situación. Ese mismo año, las autoridades nacionales y 18 gobernadores firmaron el Compromiso por la Alfabetización, que derivó en 24 planes jurisdiccionales y en el Plan Nacional de Alfabetización. El Observatorio publicó un primer monitoreo en 2024 y continuará el seguimiento de su implementación.

“Desde 2023 logramos un acuerdo amplio que trasciende posiciones políticas. Ahora, con el impulso del CPA, la invitación es a que las familias participen. Que los adultos fomenten la lectura en el hogar es clave para mejorar la comprensión lectora”, afirma Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación .

Desde el Consejo Publicitario Argentino, su presidenta Florencia Saguier remarca: “La campaña es un pedido a todos para generar espacios de lectura cotidianos y fortalecer la alfabetización. Es un aporte desde la comunicación para un tema fundamental para el futuro del país”.

Las organizaciones educativas también celebran el enfoque familiar. “Colocar la lectura en el centro es esencial. Las familias cumplimos un rol crucial: leer juntos, que nos vean leer y estimular su lectura autónoma son acciones que suman”, sostiene Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina . A su vez, Estefanía Alcaraz Clouet, de Educar y Crecer, subraya la importancia de “pensar la alfabetización también fuera del aula, en situaciones cotidianas”.

Para Marcelo Velázquez, director de la Fundación Más Voces , el desafío sigue siendo enorme: “Queremos remarcar que la alfabetización es la clave para que la educación vuelva a ser un pilar. Seguimos levantando la voz para que todos los chicos comprendan lo que leen”.

Los datos acompañan la urgencia. Según la evaluación regional ERCE de UNESCO (2019), el 46% de los alumnos de 3° grado no logra comprender un texto adecuado a su edad, cifra que asciende al 61,5% entre los sectores más vulnerables. En PISA 2022, 7 de cada 10 estudiantes de 15 años de nivel socioeconómico bajo no alcanzaron el nivel mínimo en lectura. Las evaluaciones nacionales también muestran fuertes dificultades: sólo 13 de cada 100 estudiantes llegan al último año de secundaria con los aprendizajes esperados.

La campaña del CPA —creada por la agencia NINCH® Communication Company y apoyada por empresas como Grupo Arcor, Arcos Dorados, SanCor Salud, ICBC, Sancor Seguros y Santander— se difunde en todo el país gracias a la colaboración de múltiples medios.

Más información en queentiendanloquelean.org.