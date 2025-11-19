A un cuarto de siglo de su apertura, Sheraton Pilar profundiza su estrategia de modernización que coincide con un momento de expansión para el polo corporativo y recreativo de la zona norte bonaerense. Con una ubicación clave sobre el corredor norte y un perfil orientado tanto al turismo de negocios como a las escapadas cortas, el complejo quedó nuevamente en el centro de la oferta hotelera regional, impulsado por una inversión acumulada que alcanzó los u$s 45 millones en su historia.

El hotel, situado a 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y rodeado de amplios espacios verdes, celebró su 25º aniversario con una agenda que combinó balance, proyección y anuncios. Desde su inauguración en el año 2000, Sheraton Pilar se consolidó como uno de los establecimientos de referencia del sector, con 141 habitaciones distribuidas en cuatro categorías y un conjunto de instalaciones que buscó sostener estándares internacionales de hospitalidad.

Vista áerea del Sheraton Pilar

Entre sus servicios, el complejo ofrece una piscina externa de 240 m², un Health & Spa con piscina interna climatizada y gimnasio de última generación, un centro de convenciones con 11 espacios para hasta 1200 personas, un área para niños denominada “Sheratoons” y una propuesta gastronómica que abarcó Don Giovanni Ristorante, Las Vasijas Restaurante, el Lobby Bar y La Federala Parrilla.

Las Vasijas Restaurante

“Celebramos 25 años de historia con mucho orgullo y gratitud. Sheraton Pilar no solo ha sido un referente en la hotelería de zona norte, sino también un actor clave en el desarrollo de Pilar como destino de turismo y negocios. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer una experiencia de primer nivel a nuestros clientes”, afirmó Juan Mirenna, presidente y fundador del establecimiento.

Un nuevo ciclo de inversiones

En el marco del aniversario, la empresa impulsó un proceso de renovación integral que comenzó en 2024 con una inversión de u$s 2,5 millones entre 2024 y 2025, y que continuará en 2026 con otros u$d 3 millones. El plan incluirá modernización de espacios, mejoras de infraestructura, actualización tecnológica y la reconversión total de las habitaciones.

“Este aniversario no solo es una celebración, sino también el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Desde el año pasado estamos llevando adelante un plan de renovación integral que continuará este año con la modernización de diversos espacios, mejoras en infraestructura y tecnología, y que en 2026 se extenderá a la totalidad de nuestras habitaciones y otras áreas claves del hotel”, explicó Marcelo Mirenna, director y fundador.

La compañía recordó, además, que la construcción original del complejo demandó más de u$s 40 millones y posicionó al proyecto como el desarrollo hotelero más emblemático de zona norte al inicio del milenio. El diseño estuvo a cargo del estudio Daniel Piana & Asociados, que trabaja nuevamente en la actualización edilicia.

Crecimiento sostenido y presencia regional

Desde su apertura, Sheraton Pilar recibió a más de 1.000.000 de huéspedes y albergó más de 10.000 eventos corporativos y 1.500 sociales, lo que reforzó su lugar como centro de convenciones y plataforma para reuniones empresariales. También funcionó como sede habitual de delegaciones deportivas: fue “casa” de Los Pumas por más de 15 años y hospedó a equipos como Boca Juniors, River Plate, New York Red Bulls y seleccionados internacionales.

En 2024, la Conmebol eligió el complejo para alojar a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores. A lo largo de estos años, también pasaron por sus instalaciones figuras de la política nacional e internacional, así como celebridades y artistas. El predio se convirtió en locación frecuente para producciones televisivas, cinematográficas y publicitarias.

La oferta cultural incluyó iniciativas propias como las Veladas Exclusivas, con presentaciones de Elena Roger, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Valeria Lynch, Los Pericos y Vicentico. Además, el hotel organizó festivales musicales en sus jardines, entre ellos las fiestas “OASIS” y los tradicionales eventos de fin de año.

El festejo del aniversario

El pasado viernes 7 de noviembre, el establecimiento celebró el aniversario con la velada “Momentos que brillan”, realizada en el Salón Los Girasoles, con capacidad para 500 personas. La convocatoria reunió a figuras del espectáculo, la televisión y el empresariado argentino, entre ellos Guillermo Francella, Adrián Suar, Sebastián “Pollo” Vignolo, Pablo Codevila y Julián Weich. También asistieron referentes corporativos como Cristiano Rattazzi, Alejandro y Bettina Bulgheroni, Adelmo Gabbi, Darío Werthein, Adrián Werthein y Martín Etchevers.

La velada “Momentos que brillan” AF

El espectáculo central fue “Divas de todos los tiempos”, producido por Peter Macfarlane Esq. MBE y Georgina Ros Artayeta, con artistas bilingües que rindieron homenaje a grandes voces femeninas mediante interpretaciones en vivo, coreografías y puesta en escena de alto nivel.

Compromiso con la comunidad

El hotel sostuvo un vínculo activo con la comunidad de Pilar a través de programas sociales y colaboraciones con entidades locales. Sus actividades contribuyeron al desarrollo del distrito y lo consolidaron como un punto de referencia institucional, recreativo y corporativo en la región.

Según informaron sus directivos, a lo largo del año se realizarán diversas acciones conmemorativas por los 25 años del complejo, con el objetivo de fortalecer la relación con huéspedes, empresas y la comunidad local.