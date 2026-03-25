La Ciudad de Buenos Aires avanza en la creación de un Distrito de Inteligencia Artificial (IA) en el microcentro, con el objetivo de consolidarse como un polo regional de innovación, atraer inversiones estratégicas y potenciar el desarrollo tecnológico. La iniciativa, que fue enviada a la Legislatura porteña, propone articular un ecosistema integrado por empresas, universidades, centros de investigación y el sector público. El proyecto establece un régimen de promoción económica para fomentar la radicación de compañías vinculadas con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la automatización, el procesamiento de lenguaje natural y la robótica. El área delimitada abarca el polígono comprendido entre las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe. “Vamos a liderar el desarrollo tecnológico en la región. Es un desafío en el que venimos trabajando desde hace tiempo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. En esa línea, agregó: “Vamos a consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público”. El nuevo Distrito IA contempla un paquete de beneficios orientado a captar inversión privada y promover el desarrollo de empresas. Entre ellos, se incluyen exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y derechos de obra, además de facilidades regulatorias. A su vez, se prevé el acceso a financiamiento con tasas especiales del 8,5% a través del Banco Ciudad para la compra de inmuebles, junto con la implementación de un “sandbox regulatorio” que permitirá testear nuevas tecnologías en entornos controlados. Uno de los ejes centrales del proyecto es la transformación del microcentro porteño, afectado en los últimos años por la caída de la actividad de oficinas. La iniciativa busca reconvertir estos espacios en laboratorios, centros de innovación y áreas de coworking. “Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de coworking. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro”, afirmó Jorge Macri. Además, destacó que el objetivo es convertir la zona en “un laboratorio vivo donde puedan testear sus desarrollos en la calle, con gente y en condiciones reales”. La estrategia se complementa con líneas de crédito del Banco Ciudad destinadas a la compra, refacción y reconversión de inmuebles, que permiten financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años. El Distrito IA se propone como un espacio de integración entre el sector productivo y el sistema educativo. En este contexto, el Gobierno porteño remarcó que seis de cada diez argentinos utilizan herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana y que siete de cada diez usuarios reconocen sus beneficios, aunque menos del 20% de las empresas capacita a sus empleados en estas tecnologías. “Hoy todos los chicos en primaria y secundaria tienen acceso a la IA. Es una transformación educativa descomunal y significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo y dominando esta tecnología”, señaló el jefe de Gobierno. Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, afirmó: “El Distrito de Inteligencia Artificial es una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro. Queremos consolidar un ecosistema que articule empresas, talento y conocimiento, atraiga inversiones y genere empleo calificado”. La iniciativa se inscribe en la política de distritos estratégicos que la Ciudad impulsa desde 2008, cuando se creó el Distrito Tecnológico. Ese esquema permitió la radicación de 312 empresas y la generación de más de 23.000 puestos de trabajo en barrios como Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya. El nuevo Distrito IA se suma a otras áreas con beneficios específicos, como el Distrito Audiovisual, el de Diseño, el de las Artes, el del Deporte y el Distrito Joven. Con esta ampliación, el Gobierno porteño busca fortalecer la infraestructura, dinamizar la inversión privada y consolidar un perfil productivo basado en la economía del conocimiento. En ese marco, el proyecto apunta no solo a atraer empresas tecnológicas, sino también a reconfigurar el entramado urbano del microcentro y posicionar a Buenos Aires como un nodo clave en el desarrollo de la inteligencia artificial en la región.