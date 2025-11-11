“Se están viniendo las constructoras de otros lados”, dicen en una empresa del sector de grúas y andamios que opera en la provincia de Santa Fe. Se trata de una pequeña muestra de un fenómeno que se extiende a partir de la nueva forma que ha tomado la obra pública en tiempos de Javier Milei.

Hay “dos países” a velocidades muy distintas según los planes de infraestructura que ponen en marcha los gobiernos locales , que se transformaron en los nuevos gestores clave desde que la Nación se corrió casi por completo de cualquier tipo de contratación para este tipo de trabajos en diciembre de 2023.