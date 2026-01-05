Arrancó la nueva etapa del plan monetario anunciada por el Banco Central (BCRA), que incluye un nuevo mecanismo de ajuste del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria. A partir de ahora, se rigen por el ritmo de la inflación. Así, según del último dato de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este mes se moverán según el índice (IPC) de noviembre (2,5%). En ese nuevo contexto, ¿cómo evolucionará el dólar en el recién estrenado 2026?

