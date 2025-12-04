Pulse es un grupo integral de comunicación que nació a partir de la amistad y la visión compartida de tres comunicadoras que se conocieron durante su formación en la Universidad Austral: Anna Sobrini, Melanie Merle y Guadalupe Martignone. Luego de su egreso, las socias fundaron la empresa con el propósito de ofrecer un modelo híbrido que integra estrategia, creatividad y experiencia de marca.

A lo largo de la temporada 2025, Pulse estuvo a cargo de la comunicación del circuito y también de algunos sponsors participantes como Calu Natural y el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. Las trayectorias profesionales de sus tres socias se complementan para ofrecer una mirada estratégica y transversal. Esta característica les permite abordar servicios que cubren desde el posicionamiento público, la gestión de crisis y la transformación interna, hasta la creación de experiencias de marca. En diálogo con El Cronista Open Golf, las socias de Pulse analizaron los principales desafíos de la comunicación en el ecosistema digital actual.

-¿Cómo y cuándo surgió la consultora?

-Pulse nació de una amistad y de una pasión compartida. Nos conocimos mientras estudiábamos Comunicación Social en la Universidad Austral y, desde entonces, descubrimos que compartíamos una mirada afín sobre la comunicación y su impacto en las marcas, las personas y las experiencias.

Al egresarnos, la idea surgió de manera casi inmediata. El proceso fue natural: nos reunimos, desarrollamos una visión común y, en poco tiempo, la transformamos en un proyecto concreto. Teníamos claro que queríamos construir algo distinto: un grupo de comunicación híbrido capaz de integrar estrategia, creatividad y experiencia de marca dentro de una misma estructura, evitando los enfoques fragmentados tradicionales.

-¿Cuáles son las novedades que aportaron en la organización de esta temporada de El Cronista Open Golf?

-En esta edición una de las principales novedades fue la selección de proveedores estratégicos, lo que nos permitió optimizar la producción general del evento. También gestionamos nuevas oportunidades comerciales integrando a empresas que no habían participado anteriormente y diversificando así la red de patrocinadores. Esto enriqueció el ecosistema del torneo y generó mayores vínculos entre marcas y público. Además, fortalecimos el contacto directo con El Cronista para la coordinación de piezas y acciones de comunicación. Esto permitió afinar la estrategia y asegurar coherencia en los mensajes.

-¿Cómo se conforma el staff? Formación académica y experiencia profesional de cada integrante.

-Pulse está integrado por tres socias y comunicadoras formadas en la Universidad Austral, con perfiles distintos, pero profundamente complementarios. Anna Sobrini, Melanie Merle y Guadalupe Martignone.

Anna Sobrini trabaja actualmente en el área comercial de PedidosYa, donde gestiona cuentas, analiza performance y acompaña proyectos de crecimiento de marcas. Además, previamente formó parte del equipo de marketing, lo que le permitió adquirir una comprensión profunda sobre campañas, comunicación y posicionamiento. Ese mix le aporta a Pulse una mirada estratégica orientada a resultados y a cómo las marcas pueden crecer de manera sostenida y con impacto.

Melanie Merle se desempeña actualmente en Soraya Ferri Networking Corporativo, donde trabaja en comunicación institucional y gestión de proyectos. Previamente integró el equipo de El Cronista, dentro del área de producción y coordinación de eventos corporativos. Su perfil se caracteriza por la organización, el manejo de relaciones estratégicas y la comunicación corporativa, habilidades clave para el diseño y ejecución de acciones y experiencias de marca.

Guadalupe Martignone trabaja hoy en Martignone Bienes Raíces, donde integra su rol comercial con la creación de contenido estratégico. Su paso por FOPEA , donde realizó coberturas en vivo y colaboró en comunicación digital, le otorgan una sólida capacidad para narrar y construir mensajes con claridad, aportando una mirada estratégica sobre cómo transformar la identidad de una marca en una experiencia consistente en todos sus canales.

La combinación de estos tres perfiles es lo que permite que Pulse opere como un grupo de comunicación híbrido, con una mirada integral y transversal.

-¿A qué se debe el nombre Pulse?

-El nombre Pulse surge de una idea central: la comunicación como pulso. Así como el pulso del corazón marca ritmo, conecta y mantiene en movimiento, entendemos que la comunicación cumple ese mismo rol dentro de las marcas y las organizaciones. Es el núcleo que ordena, conecta y potencia todas las piezas. Elegimos Pulse porque representa esa energía constante que articula experiencias, narrativas y estrategias. Habla de movimiento, de coherencia y de vida. Para nosotras, comunicar no es solo emitir mensajes; es generar conexión genuina y construir sentido.

-¿Qué propósito impulsó la creación de la consultora?

-La creación de Pulse estuvo impulsada por un propósito claro: construir un espacio que pudiera abordar la comunicación de manera integral, estratégica y coherente, sin las fragmentaciones habituales entre agencia, productora y consultora. Detectamos que muchas marcas necesitaban una mirada más completa, capaz de conectar estrategia, contenido y experiencia en un mismo lugar.

Nuestro propósito fue y es poner a la comunicación en el centro. Queríamos crear un equipo que trabajara con profundidad conceptual, sensibilidad creativa y una visión orientada a resultados reales. Un espacio donde la comunicación funcionara como puente: entre marcas y audiencias, entre ideas y ejecución, entre estrategia y experiencia.

-¿Qué servicios ofrecen?

-En Pulse ofrecemos un enfoque integral de comunicación pensado para acompañar a las marcas en todas sus dimensiones. En Posicionamiento y Asuntos Públicos, trabajamos para fortalecer la autoridad pública de nuestros clientes, alineando su voz con los temas de agenda y construyendo relaciones estratégicas con los actores clave. Desarrollamos comunicación corporativa integral, storytelling, gestión de agenda mediática, mensajes clave, relacionamiento institucional, análisis de stakeholders, public affairs y planes estratégicos de vinculación. También acompañamos iniciativas de responsabilidad social y la gestión de temas sensibles.

En el área de Cultura y Transformación Interna, impulsamos procesos de cambio y fortalecemos la cultura organizacional para generar equipos comprometidos y alineados. Realizamos diagnósticos culturales, planes de comunicación interna, gestión del cambio, formación para líderes, programas de reconocimiento, dinámicas de team building, diseño de experiencias internas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión.

En Crisis y Gestión Reputacional, asistimos a las organizaciones en la anticipación, contención y recuperación frente a situaciones críticas. Desarrollamos mapas de riesgo, alertas tempranas, monitoreo reputacional, simulaciones y manuales de acción, además de estrategias de comunicación interna y externa para la etapa post-crisis.

Dentro de Brand e Impacto de Marca, creamos y potenciamos marcas sólidas, coherentes y memorables. Elaboramos manuales de marca, producimos contenido y gestionamos redes sociales, desarrollamos campañas creativas, pauta, trabajo con influencers, diseño publicitario, email marketing, SEO/SEM, análisis de datos y desarrollo de sitios web y landing pages.

Por último, en Activaciones y Experiencias, diseñamos y producimos eventos y acciones que generan impacto real y fortalecen vínculos. Trabajamos en producción integral, diseño visual, branding de producto, generación de contenido onsite, coaching de vocería, alianzas estratégicas y networking.

-¿Con qué clientes apuestan a trabajar?

-En Pulse apostamos a trabajar con marcas y organizaciones que valoren la comunicación como un activo estratégico. Nos interesa acompañar a equipos que quieran crecer, diferenciarse y construir sentido desde una mirada integral, no sólo táctica.

Buscamos clientes que estén abiertos a pensar la comunicación como un proceso de transformación: empresas que quieran fortalecer su posicionamiento público, profesionalizar su cultura interna, potenciar su marca y crear experiencias con impacto real.

No trabajamos solo para “resolver tareas”, sino para construir relaciones a largo plazo, donde podamos aportar visión, estrategia y coherencia. Apostamos a clientes que quieran trabajar de manera colaborativa, con espacios de cocreación y diálogo.

-¿Cuáles son los principales desafíos para la comunicación de las marcas en el ecosistema digital?

-Hoy las marcas enfrentan un ecosistema digital tan dinámico y saturado que el principal desafío ya no es “estar”, sino cómo estar de manera relevante, coherente y sostenible. La competencia no es solo con otras marcas, sino con todo lo que compite por la atención: tendencias, creadores, conversaciones sociales y cambios de algoritmo permanentes.

El primer desafío es la coherencia en un entorno fragmentado. Las marcas se expresan en múltiples plataformas, con múltiples formatos y audiencias distintas. Lograr que todas esas piezas cuenten una misma historia sin perder frescura ni adaptabilidad es un reto enorme.

El segundo es la velocidad: las conversaciones cambian minuto a minuto y los formatos se transforman. Las marcas que no pueden leer rápido el contexto, ajustar sus mensajes y actuar con agilidad quedan atrás

Otro desafío clave es la credibilidad. En un escenario donde abunda el contenido, las audiencias buscan autenticidad, valores claros y marcas que sostengan lo que dicen. La transparencia, la gestión de temas sensibles y la construcción de confianza se volvieron centrales.

Por último, está la necesidad de integrar datos y creatividad. El ecosistema digital exige decisiones basadas en información, pero sin perder la sensibilidad creativa que permite conectar emocionalmente.

-¿Qué canales son claves en la comunicación digital actual?

-Hoy los canales clave no se definen solo por volumen o alcance, sino por la capacidad de generar conexión, conversación y comunidad. La clave no es estar en todos, sino saber en cuáles estar y con qué propósito. En ese sentido, el ecosistema actual exige una presencia estratégica y diferenciada en los siguientes espacios:

1. Redes sociales (Instagram, TikTok, LinkedIn) Son el corazón de la comunicación digital. Instagram sigue siendo el espacio visual y de marca por excelencia; TikTok domina la cultura, las tendencias y el alcance orgánico; y LinkedIn es clave para reputación, liderazgo y posicionamiento corporativo. Cada plataforma exige un lenguaje propio y una narrativa adaptada.

2. Plataformas de contenido de valor (YouTube, podcasts, newsletters) El contenido profundo —tutoriales, storytelling, análisis, entrevistas— genera autoridad y lealtad. YouTube y los podcasts permiten construir una marca más humana y experta, mientras que las newsletters fortalecen el vínculo directo sin depender de algoritmos.

3. Canales de atención y conversación (WhatsApp, chat en web, mensajes directos) La comunicación dejó de ser unidireccional. Hoy es fundamental contar con canales que permitan diálogo real, ágil y personalizado.

4. Sitio web y landings optimizadas Sigue siendo el espacio propio, estable y estratégico. Donde la marca controla la experiencia, convierte y consolida su identidad. Webs claras, rápidas y orientadas a acción.

5. Canales pagos y de performance (meta ads, Google Ads, SEO/SEM) La visibilidad orgánica ya no alcanza. Las marcas necesitan estrategias pagas inteligentes y medibles, combinadas con optimización SEO para ganar presencia sostenida.

-¿En qué aspectos se centran para definir un plan de acción?

-Nos centramos en cinco pilares fundamentales: primero, realizamos un diagnóstico para entender el estado actual de la marca, su identidad, su presencia digital y las oportunidades de mejora. A partir de eso definimos objetivos claros y medibles que orienten todo el proceso. También analizamos a quién le hablamos, cómo se comporta y en qué canales es más efectivo conectar para lograr impacto. Con esa base, desarrollamos una estrategia y contenidos que construyen una narrativa coherente y priorizan creatividad, consistencia y valor. Finalmente, establecemos métricas y KPIs que nos permiten evaluar resultados, optimizar en tiempo real y garantizar que el plan evolucione en línea con los objetivos.

-¿Qué lugar ocupa la creatividad y la innovación en cada campaña de impacto de marca?

-La creatividad y la innovación son el núcleo de cada campaña que desarrollamos. No las vemos como un “extra”, sino como el motor que permite que una marca se destaque en un entorno saturado de mensajes. La creatividad nos ayuda a construir ideas memorables, relevantes y alineadas a la identidad de la marca; mientras que la innovación nos permite explorar nuevos formatos, tecnologías y dinámicas de interacción que potencian ese mensaje y lo hacen más efectivo. En cada proyecto buscamos un equilibrio: creatividad para generar emoción, diferenciación y narrativa. Innovación para lograr eficiencia e impacto.

-¿Cuáles son las metas u objetivos de Pulse para 2026?

-Para 2026, nuestro objetivo es consolidarnos como una consultora referente en comunicación e impacto de marca. Queremos expandir nuestra cartera de clientes sumando marcas y organizaciones que valoren la estrategia, la creatividad y los procesos de trabajo colaborativo.

A su vez, buscamos fortalecer nuestras áreas clave, profundizar en la especialización de cada vertical y posicionarnos como un actor influyente en las conversaciones públicas y en la agenda del sector. Nuestro propósito es crecer de forma sostenible, construyendo proyectos que generen impacto real y relaciones de largo plazo. Además, buscamos formar un equipo multidisciplinario que crezca con la marca, promoviendo aprendizaje continuo y una cultura colaborativa que sea nuestro mayor diferencial.