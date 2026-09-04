El escenario de la primera fecha de la temporada 2026 de El Cronista Open Golf fue el prestigioso campo de Los Lagartos Country Club. El evento tuvo una masiva convocatoria de golfistas que compitieron divididos en cuatro categorías mixtas. La jornada tuvo definiciones ajustadas, con el arbitraje deportivo a cargo de Darío Lozano, de DL Golf Tour.

El campo ubicado en Pilar cuenta con 27 hoyos, divididos en tres canchas Del Agua, La Larga y La Vieja. Dado que el torneo correspondiente a la primera fecha se disputó utilizando más de una combinación de canchas y los pares de cancha difieren entre unas y otras, los scores que se tomaron para determinar los ganadores fueron el “Score Neto contra Diferencial”. Con ese criterio, se conformó un leaderboard con todos los jugadores que participaron de la fecha y presentaron tarjeta, independientemente de la combinación que hayan jugado.

El Cronista Open Golf premia a los jugadores más destacados de cada torneo

Además del viaje a la Riviera Maya y Cancún para los ganadores de cada categoría en la gran final, el circuito entrega premios todas las fechas a los mejores de cada categoría, Best Approach y Long Drive.

Quienes conquisten el primer puesto de cada categoría recibirán una estadía de cinco noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti; una caja de vinos de la línea Predador/Passito de Bodega del Carmen; y un kit institucional de El Cronista compuesto por un juego de mesa, porta notebook, cuaderno y lapicera.

Los segundos puestos obtendrán una estadía de tres noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, dos botellas de vino de la línea Nido del Tigre de Bodega del Carmen y el kit de regalos de El Cronista.

También habrá reconocimientos especiales para los Best Approach y Long Drive de cada jornada. Quienes logren las mejores marcas se llevarán una botella de vino de la línea Chimuelo de Bodega del Carmen, una selección de quesos artesanales de La Blanqueada y el set de obsequios de El Cronista.

Para quien logre un hoyo en uno hay dos premios destacados. Triton, primera empresa importadora de sanitarios inteligentes en el país desde 2018, entrega su modelo estrella Total White, el cual incluye bidet incorporado, aromatizador y sensor de proximidad. A su vez, Materiales Buenos Aires, empresa especializada en el abastecimiento de materiales gruesos para obras de envergadura, reconocerá a aquel participante que logre el hoyo en uno con una orden de compra por dos millones de pesos.

Durante el evento en Los Lagartos, Triton exhibió el inodoro inteligente Total Black, que combina tecnología, higiene y confort. El modelo cuenta con iluminación LED nocturna, bidet integrado con regulación de temperatura y presión, asiento térmico, secado con aire caliente, apertura y cierre automático, sistema de desodorización y descarga automática.

Ganadores y actuaciones sobresalientes de la jornada en Los Lagartos

En la categoría hasta 11.9 de hándicap, Hugo Yovino obtuvo una ajustada victoria mientras que Bernardo Kolocsar finalizó en el segundo lugar. En tanto, el tercer puesto fue para Germán Stopiello, seguido por Pablo Chen y Julio Monay. “Por suerte me sentí cómodo. Tuve buenas sensaciones y se notó en el score, hice 15 pares. Pegué muy derecho, salí bien con el drive y cuando uno está con confianza, entran los putts. Tuve varios hoyos de un putt, eso siempre es importante. En su mayoría tiré varias veces para birdie mientras que en otros hoyos llegué en tres y emboqué el putt”, comentó Yovino.

El ganador de la categoría jugó la combinación de las canchas Vieja y Larga. Sobre sus sensaciones al completar la ronda, contó: “La verdad es que vi los resultados a la noche porque no pensé que podía ganar, aunque creía que podía estar entre los primeros. Estoy muy contento por haber ganado. El campo estaba bien, en los par 5 y par 3 me sentí cómodo”.

Yovino participa del circuito hace cuatro años y destaca tanto la atención de la organización como la presencia de marcas vinculadas al golf: “Somos un grupo de cuatro que vamos siempre que podemos. Es un torneo muy bien organizado, con buenos sponsors. Me gustó la lunch box de El Cronista con alimentos que entregaron porque generalmente uno termina de jugar y está cansado. Después probé café, buen vino, fiambre, me acerqué al stand de la marca china de autos y los carros de golf”, afirmó.

Por su parte, Pedro Sandullo se impuso en la categoría entre 12 y 17.9 de hándicap, en la cual el segundo puesto quedó en manos de Juan Deriane. Al recordar su actuación, el ganador analizó: “Mi ronda fue buena porque fui bastante parejo en todo. Jugué bien el approach. Incluso las veces que me quedé corto, siempre la dejé lo bastante cerca como para poder embocar. Eso ayuda mucho en el score, sumado a que siempre una cuota de suerte hay que tener. Una pelota que se podía ir afuera, pegó en un árbol y entró”.

Además del triunfo en su categoría, Sandullo registró el mejor score entre los suscriptores de El Cronista. Entre sus mejores golpes, señaló: “El hoyo que mejor jugué fue un par 4 de la cancha Agua, donde pegué dos tiros muy buenos, la dejé casi nada y metí el putt. Luego, en el hoyo 17 tuve una buena salvada. Había hecho un mal approach con el que quedé arriba del búnker, fuera del green. Desde ahí emboqué con un tiro en bajada, que si no entraba se podía haber ido bastante lejos”.

En su grupo de amigos son doce golfistas que asisten a cada fecha del circuito. “Juego varios torneos corporativos y la verdad es que la atención de Soraya Ferri es siempre muy simpática. Hay buenos sponsors, lindos regalos, es un gran evento para pasar el día. Probé unos quesos espectaculares de La Blanqueada, la lunch box de El Cronista estaba muy buena y comí unas pizzetas muy ricas donde estaba el café de Muta”, destacó Sandullo. Y agregó: “Después estuve tirando pelotas en el stand de Buke Golf por el Demo Day de palos. También nos fuimos a dar una vuelta para probar los carros de Lyx. Es algo muy novedoso, súper práctico para personas grandes que quizá no llegan a caminar todos los hoyos. Justamente, un amigo mío que va a cumplir 80 años se acercó especialmente a ver conocer ese carro”.

La definición más ajustada se dio en la categoría desde 18 hasta 24.9 de hándicap. Marc Boucher Medina se quedó con la victoria y Francisco Fariña se ubicó en el segundo lugar, seguido por Marcelo Miqueo y Marcelo Salinas.

Para Boucher Medina tuvo un significado especial dado que marcó un regreso triunfal al golf tras un accidente y su primera consagración en un torneo. “Los primeros hoyos no fueron lo mejor, estaba muy tenso. Vengo de recuperarme hace unos meses de un accidente que me dejó casi dos meses sin jugar. Volví con todo porque estuve practicando un montón”, reveló.

En el repaso de su desempeño, el ganador de la categoría remarcó: “Lo que mejor hice en la ronda fue la estrategia. No busqué nunca ir por un birdie ni un par, sino apostar al bogey y, si conseguía un par, mejor. En vez de apuntar directo a la bandera como solía hacer, ir más a lo seguro. Estoy súper conforme con la vuelta porque hice cuatro pares”.

En cuanto a su primera experiencia en El Cronista Open Golf, aseguró: “El evento me pareció muy bien organizado, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente porque no se sintió en la cancha. Después, la comida estaba rica, había buen vino y los carritos estaban buenísimos. En un momento los sacaron a dar vueltas por la cancha e iban rapidísimo. Además, la organizadora (Soraya Ferri) se acercaba a cada uno personalmente a pedir feedback, lo cual me pareció muy bueno. Me gustó mucho el torneo”.

María Elena Aldao finalizó en la cima de la categoría 25 hasta 54 de hándicap, seguida por Agustín Agazzi. “El día estuvo fantástico, pude hacer buenos putts y approaches. Sabía que había sido una buena vuelta, me sentía bien. El tema para mí en el golf es divertirse. Pensar en el hoyo siguiente y no en el error del hoyo anterior”, afirmó Aldao.

Esta fue la tercera victoria de Aldao en el circuito. Primero, en la final de 2022 que se disputó en el campo de Los Lagartos, conquistó su categoría y ganó el viaje a la Dubai Cup. Luego, se quedó con el primer puesto en Highland Park el año pasado. “En El Cronista Open Golf uno lo pasa bien. Fue un muy buen evento, con muchos jugadores. Espero poder jugar todas las fechas que quedan”, expresó la ganadora.

Con respecto al evento, Aldao dijo: “Al finalizar me quedé con mis amigas recorriendo los stands y degustando. Era la primera vez que ellas jugaban en el circuito y quedaron muy conformes, les pareció bárbaro. También jugó mi hijo, invitado por un sponsor, e hizo un score de 74. Él se enganchó con el golf hace dos o tres años. Yo juego todos los fines de semana, es mi hobby preferido”.

Premios Especiales

Long Drive Mixto Hoyo 5 (Vieja)

Monay, Julio

Best Approach Mixto Hoyo 5 (Vieja)

Kolocsar, Lorenzo

Best Approach Mixto Hoyo 5 (Agua)

Deferrari, Hernán

Long Drive Mixto Hoyo 8 (Agua)

Mujica, Juan Ignacio

Best Approach Mixto Hoyo 1 (Larga)

Casal, Pablo

Long Drive Mixto Hoyo 9 (Larga)

Kolocsar, Bernardo

Mejor Score Suscriptor

Sandullo, Pedro (-3.3)