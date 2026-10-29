La edición 2026 de El Cronista Open Golf reafirma el rol del circuito como plataforma estratégica de networking y espacio para la exhibición de tendencias e innovaciones. Durante cada evento, las marcas forman parte de la ambientación del corredor central con sus novedades y desarrollan diversas propuestas para los espacios de descanso y entretenimiento.

En una temporada atravesada por la celebración del quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral del circuito, cada fecha presenta nuevas actividades y sorpresas para enriquecer la experiencia de los participantes. “El Cronista Open Golf es mucho más que un torneo. Se ha convertido en una auténtica plataforma de networking y en un espacio de exhibición privilegiado para las tendencias e innovaciones de las marcas. En cada fecha buscamos superarnos con propuestas originales, activaciones y momentos diferenciales diseñados para aportar visibilidad, fomentar vínculos comerciales y dejar una huella imborrable en la experiencia de todos los golfistas”, afirmó Soraya Ferri.

Este año, el premio para los ganadores de cada categoría en la gran final será un viaje a la Riviera Maya y Cancún de la mano de Yellowstone Travel, con pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf incluidas. Se visitarán reconocidas canchas como Playa Paraíso, Playa Mujeres y el campo del hotel Iberostar Selection Cancún, uno de los hospedajes elegidos junto con el Iberostar Paraíso del Mar. El paquete puede ser adquirido por el público y, en caso de ser uno de los ganadores, se le reembolsará el dinero.

Diseño, ambientación y confort para disfrutar el “hoyo 19” en Campo Chico

La tercera fecha del circuito tuvo una competencia deportiva de gran nivel en el marco de una experiencia pensada para el disfrute de los jugadores con obsequios y variadas presentaciones de productos y servicios por parte de los sponsors. La puesta en escena del evento contó con espacios de confort para el descanso de los golfistas que, a su vez, funcionan como una exhibición de tendencias gracias al aporte de las marcas presentes.

La puesta en escena del evento contó con espacios de confort para el descanso de los golfistas. Open Golf

La ambientación del evento fue uno de los aspectos destacados a partir del despliegue de Prina, que instaló sus pantallas LED outdoor de última generación en sectores estratégicos para maximizar la visibilidad de los sponsors. De esta forma, tanto el living de El Cronista como la recepción y el corredor central en la cancha de Campo Chico estuvieron equipados con pantallas de tecnología avanzada y diversos tamaños que garantizan una visualización óptima, incluso con el impacto de la luz solar, de las proyecciones continuas de imágenes institucionales de las marcas.

En el corredor central, Grupo(a)2 desplegó su mobiliario ergonómico. La empresa especializada en equipamiento para espacios de trabajo aportó mesas altas y sillas de diseño moderno para las áreas de descanso donde los jugadores disfrutaron la propuesta gastronómica del circuito al finalizar sus rondas.

El living principal de El Cronista y la zona del “hoyo 19” fueron decorados por Aluma, que dispuso sus muebles para exterior caracterizados por ser íntegramente de aluminio, soldados y con telas náuticas resistentes con protección UV.

El living principal de El Cronista y la zona del "hoyo 19" fueron decorados por Aluma. Open Golf

La muestra permitió experimentar el confort de diferentes colecciones de la marca que combina funcionalidad, estética y durabilidad. En el corredor central se desplegaron sus líneas Bruma, Duna y el conjunto Soho de mesa, sillón y butacas. Una selección que lució tonos arena, acabados en grafito mate y detalles en símil madera.

Por su parte, Tienda Efebe deslumbró en su stand con una exhibición de mobiliario de fabricación artesanal. Con el uso de maderas nativas como sello distintivo, la marca posee una propuesta centrada en la durabilidad, una impronta natural y la sofisticación. Cuenta con ocho líneas de sillas, banquetas, barras y mesas elaboradas en madera Petiribí, Paraíso y Kiri, entre otras.

Tienda Efebe deslumbró en su stand con una exhibición de mobiliario de fabricación artesanal. Open Golf

Entre los muebles presentados en el torneo de Campo Chico, estuvieron la mesa Curve, confeccionada en Petiribí macizo con una estructura robusta de bordes redondeados, diversos modelos de banquetas y sillas, y una barra. Productos de la línea Bali, tanto en madera completa como tapizada; Moller, con asiento tejido y un acabado semi mate; y Palermo, que posee asiento tapizado en pana antimanchas y respaldo anatómico.

La industria automotriz volvió a tener un lugar destacado en la tercera fecha con la presencia de Jetour, que llamó la atención de los golfistas al exhibir sus modelos Dashing y T1 i-DM, una muestra que reflejó los atributos distintivos de la marca en materia de diseño, calidad, innovación y equipamiento tecnológico.

El modelo Dashing es un SUV de diseño deportivo. Posee un interior amplio con techo panorámico, asientos con ajuste eléctrico y una pantalla táctil LCD. Open Golf

El modelo Dashing es un SUV de diseño deportivo. Posee un interior amplio con techo panorámico, asientos con ajuste eléctrico y una pantalla táctil LCD de hasta 15,6 pulgadas con conectividad inalámbrica. Asimismo, cuenta con un completo paquete de seguridad y asistencia a la conducción ADAS (incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y cámaras de visión de 540°). En su versión tope de gama, tiene un motor turbo 2.0L con 197 HP y caja de doble embrague de siete velocidades.

Jetour ofreció a los participantes la oportunidad de subirse a los vehículos para realizar un test drive. Open Golf

A lo largo de la jornada, Jetour ofreció a los participantes la oportunidad de subirse a los vehículos para realizar un test drive y experimentar de primera mano sus cualidades. Además, propuso un desafío de mini golf con productos de merchandising como premio para quienes conseguían embocar el tiro.

En el ámbito de la seguridad, Silver Instalaciones, especializada en seguridad electrónica, desplegó sus principales propuestas. Open Golf

En el ámbito de la innovación y la seguridad, Silver Instalaciones, especializada en seguridad electrónica, desplegó sus principales propuestas, que van desde cerraduras inteligentes y sistemas de alarmas hasta cámaras perimetrales equipadas con inteligencia artificial para la detección humana, un desarrollo diseñado específicamente para evitar falsas alertas. Además, la empresa sumó un incentivo para los golfistas ya que en cada fecha pueden registrarse para participar del sorteo de una cerradura inteligente que se entregará durante la gran final del circuito.

Deporte y networking corporativo: la fórmula del éxito de El Cronista Open Golf

Esta temporada Soraya Ferri Networking Corporativo ratificó su vocación social con la extensión de su apoyo a la ciencia y la salud mediante la renovación de la alianza estratégica con el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT). Gracias a esta asociación, la consultora acerca a las marcas que participan en El Cronista Open Golf para respaldar el torneo de golf benéfico promovido por dicha institución, codependiente del CONICET y la Universidad Austral. Por caso, se donaron varios productos de los sponsors para ser entregados como premios en el evento de recaudación realizado recientemente en el Jockey Club.

La tercera fecha del circuito volvió a contar con una destacada presencia de Buke Golf a través de varias iniciativas para agasajar a los participantes. Desde el auspicio del ranking de la temporada regular 2026 hasta un Demo Day de palos y la exhibición de una parte del catálogo de su ProShop.

La tercera fecha del circuito volvió a contar con una destacada presencia de Buke Golf. Open Golf

El ranking contempla los rendimientos de las primeras cuatro fechas de la edición 2026, por lo cual su desenlace será en la próxima jornada. En los certámenes disputados hasta ahora, los jugadores de todas las categorías acumularon puntos según su posición final y el mejor registro recibirá un premio por parte de Buke Golf. Para participar es requisito seguir las cuentas de Instagram de Buke Golf y Soraya Ferri Networking Corporativo.

En el certamen desarrollado en Campo Chico, Buke Golf propuso un Demo Day de palos en el cual los golfistas tuvieron la oportunidad de probar diferentes drivers, maderas de calle, híbridos, hierros y wedges de marcas seleccionadas para esta fecha. Durante los eventos, el stand de la empresa es un punto de visita fijo para los participantes que se acercan a conocer las novedades en cuanto a indumentaria, accesorios y equipamiento de golf, con promociones y descuentos especiales para los jugadores del circuito.

El ambiente distendido que caracteriza a El Cronista Open Golf tuvo uno de sus focos en el corredor central, donde Cornilleau sumó un espacio de entretenimiento pensado para que los golfistas puedan divertirse al finalizar sus rondas. La empresa francesa, reconocida a nivel internacional por el diseño y la durabilidad de sus juegos para exteriores, dispuso una mesa de ping pong, modelo 500X, y un metegol.

Entre las novedades de la jornada, también estuvo la incorporación de Gwinn Capital Group, compañía de servicios financieros integrales con más de diez años de trayectoria, especializada en acompañar a personas y empresas en sus decisiones económicas y financieras.

Gwinn Capital Group propuso un juego llamado “Equilibrá tus finanzas con nuestro DEF”, en alusión al producto principal de la empresa que en este momento cuenta con dos versiones: por un lado, DEF 30, un diagnóstico económico y financiero. Por otro, DEF 360, un departamento externo en finanzas.

Entre las novedades de la jornada, también estuvo la incorporación de Gwinn Capital Group. Open Golf

El desafío consiste en mantener en equilibrio a medida que se apoyan unas piezas de madera sobre un plato sostenido por una cuerda. La dificultad radica en que si se centralizan todas las piezas la base puede caerse, al igual que si se ubican todas en un mismo lado. Por lo tanto, funciona como una aproximación lúdica a los retos financieros que experimenta toda empresa.

“Nuestra propuesta tiene como eje el Departamento Externo de Finanzas (DEF), un servicio que acompaña a las empresas en la planificación, la gestión de sus recursos y la toma de decisiones estratégicas, con foco en su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Complementamos este acompañamiento con soluciones de inversión y financiamiento adaptadas a las necesidades de personas y empresas, orientadas a proteger y desarrollar su patrimonio e impulsar sus proyectos. Esto se sustenta en nuestra filosofía, que es ‘ganar-ganar’ y se basa en construir relaciones de confianza y beneficio mutuo, porque entendemos que nuestro crecimiento va de la mano del de nuestros clientes”, expresó Carlos Santana, coordinador de marketing y diseño estratégico de Gwinn Capital Group.

En tanto, Kolorian desplegó una exhibición de su catálogo orientada a revestimientos acrílicos, pinturas látex e impermeabilizantes. Con la mirada puesta en la temporada primavera-verano, la empresa presentó sus líneas especializadas para piscinas (en versiones de base acuosa y de caucho acrílico), y brindó asesoramiento a los jugadores que se acercaron a su espacio.

Kolorian desplegó una exhibición de su catálogo orientada a revestimientos acrílicos, pinturas látex e impermeabilizantes. Open Golf

Entre los sponsors que acompañan hace varias temporadas al circuito se encuentra Abelson, que difunde su amplio portfolio de soluciones orientadas a la construcción y la remodelación, ofreciendo desde sanitarios, griferías, calderas, termotanques y bombas, hasta insumos clave para instalaciones de agua, gas y sistemas de protección contra incendios. Con una sólida trayectoria de más de 60 años en el sector, la empresa cuenta actualmente con nueve puntos de venta entre locales propios y franquicias.

Entre los sponsors que acompañan hace varias temporadas al circuito se encuentra Abelson. Open Golf

Otro ejemplo de respaldo es el de Río Uruguay Seguros (RUS), que edición tras edición ratifica su compromiso con el certamen al extender su presencia como sponsor. Para la compañía aseguradora, el acompañamiento al deporte es de gran importancia dado que constituye una herramienta estratégica orientada a promover la educación, los valores colectivos y el desarrollo integral de las personas.

Iluminatti Pilar ofreció sus artefactos lumínicos para distintos sorteos durante el año. Open Golf

Iluminatti Pilar, sponsor que acompaña al circuito desde hace varias temporadas, ofrece sus artefactos lumínicos para distintos sorteos durante el año. La empresa también aporta su sello a la puesta en escena de la gran final a través de un despliegue de sus productos.