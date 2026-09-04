Una nueva temporada de El Cronista Open Golf se puso en marcha atravesada por un motivo especial de celebración. En la actual edición se cumple el quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral del circuito, por lo cual habrá distintas sorpresas en cada evento del año para todos los participantes.

La fecha inaugural tuvo como escenario el campo de Los Lagartos Country Club, con una masiva convocatoria en una jornada soleada que permitió unas condiciones ideales para disfrutar de la pasión por el golf y de los agasajos presentados por las distintas marcas que acompañan al circuito. El certamen tuvo como sponsor principal a Biomag (Bisglicinato de Magnesio), un suplemento desarrollado para combatir la fatiga muscular, el estrés y las alteraciones del sueño.

Laboratorios Baliarda, farmacéutica argentina sustentada en el compromiso de desarrollar, elaborar y comercializar medicamentos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, acompaña a los deportistas con productos como Pantus (Pantoprazol), para el tratamiento de la acidez y el reflujo; Biomag y Flepax formulado con colágeno no desnaturalizado tipo II y vitamina D3 para la salud articular. En la jornada disputada en Los Lagartos, Laboratorios Baliarda le entregó a cada jugador una caja de muestra de Biomag.

El Cronista Open Golf

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Juan Coria, Director de Transformación Digital y Procesos de El Cronista; Nicolás Raffo, Gerente de Ventas de El Cronista; Laura Biassotti, Jefa de Marketing de El Cronista; Soraya Ferri, directora de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo; y Matías Berkenwald, Gerente de YellowStone Travel. Todos ellos manifestaron su entusiasmo por una nueva edición del circuito, celebraron el quinto aniversario y agradecieron la participación tanto de los jugadores como de las marcas presentes.

“Gracias a todos por estar presentes en este día tan especial en el cual estamos celebrando el quinto aniversario del nuevo formato de El Cronista Open Golf. Ha sido un recorrido increíble. Estamos súper agradecidos a El Cronista por confiar en nosotros y ser el creador de este circuito, también a todos los jugadores que participan hace tantos años y a las marcas que nos acompañan”, expresó Ferri.

Por su parte, Coria comentó: “Para El Cronista es un placer estar acá una vez más con todos ustedes en este espacio. Es una oportunidad para tener un encuentro con amigos y colegas que nos venimos encontrando hace ya varios años, que disfrutan de esta gran jornada, pero nada de esto podría ser posible sin el liderazgo y la organización de Soraya Ferri. Desde mi lado, quiero agradecerle a todos los jugadores y jugadoras que se han presentado en la jornada de hoy y en las próximas fechas y especialmente a todos los sponsors que también hacen posible que este espacio se pueda concretar. Deseo que disfruten la jornada y que sigamos haciendo juntos El Cronista Open Golf”.

El Cronista Open Golf

En la actual edición del circuito, la comunidad de El Cronista Members cuenta con descuentos y prioridad para inscribirse a cada fecha. Además, el golfista más destacado entre los suscriptores recibe como premio una silla de oficina de la marca Grupo (a)².

Durante la temporada 2026, el circuito cuenta con la modalidad de Experiencia Premium. Nuevas marcas se sumaron para ofrecer diversos obsequios para los participantes. Se entregan, por ejemplo, vinos de Magia de Uco, chombas de Buke Golf, una selección de diferentes quesos de La Blanqueada, y kits de salsas y aderezos de Pampagourmet. En esta primera jornada, se agasajó a los golfistas invitados de Laboratorios Baliarda con un surtido de quesos de La Blanqueada.

También se proporcionan vouchers para experiencias ligadas al golf. Por un lado, para dos horas de indoor golf con picada y bebida para cuatro personas de Yarda 51. Por otro, una oportunidad de mejorar aspectos del juego de cada golfista con una clase de Quality Golf.

Se regalarán 15 vouchers para Quality Golf por fecha. Cada uno de ellos es para una clase de diagnóstico técnico en la cual se filman los golpes que realiza al alumno, se analiza su swing, se le explican las cuestiones a mejorar y cómo las va a poder corregir con los “Programas de Mejora” que ofrece la academia.

A la metodología tradicional de aprendizaje basado en tips, Quality Golf le opone una filosofía de aprendizaje con método ordenado. Juan Pablo Goñez Rogines, director de la academia, explica: “Básicamente, la enseñanza tradicional de golf es en un driving y el jugador aprende desde el día uno pegándole a la pelota sin tener noción de la técnica. Eso genera movimientos que son basados en la coordinación mano-ojo y la fuerza muscular para pegarle a la pelota. El enfoque nuestro es: primero entender los conceptos correctos para luego aprender la motricidad y luego, a través de la práctica correcta, generar un swing que es biomecánicamente más correcto y genera consistencia”.

El Cronista Open Golf 2026, rumbo a la Riviera Maya y Cancún

Esta temporada, los campeones de cada categoría de la gran final ganarán un viaje a la Riviera Maya y Cancún en marzo de 2027 de la mano de Yellowstone Travel. El paquete puede ser adquirido por el público y, según dio a conocer la agencia, ya cuenta con doce inscriptos. La propuesta incluye pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf en campos de primer nivel. En caso de que alguien que haya adquirido el paquete gane el premio, se le reembolsará el dinero.

El itinerario comenzará con cuatro noches en el hotel Iberostar Paraíso del Mar en la Riviera Maya, donde se disputarán dos jornadas de golf en Playa Paraíso. Luego, el grupo se trasladará a Cancún, donde se alojará por cuatro noches en el Iberostar Selection Cancún, completando el torneo interno que se desarrollará en el destino. Una ronda en la cancha del Iberostar y la siguiente en el campo Playa Mujeres.

Además, Yellowstone Travel anunció beneficios para los participantes de El Cronista Open Golf en futuros viajes que organice la agencia. Entre ellos, un viaje al sur planificado para octubre para el cual aún quedan cupos disponibles.

Confort en el “hoyo 19”

Junto a la calidad de los premios y los sponsors presentes, El Cronista Open Golf se destaca por la variedad de opciones para antes y después de afrontar los 18 hoyos del recorrido. En cada sede que visita el circuito, se despliega todo el equipamiento para instalar los espacios de los sponsors, con todo lo necesario para brindarles confort y entretenimiento a los golfistas. La ambientación con pantallas LED outdoor de última generación de Prina aporta un atractivo único que potencia la presencia de las marcas ya que su tecnología garantiza una visualización óptima en cualquier condición climática. A su vez, Florería San Antonio decoró el living y la recepción del hoyo 1 con plantas artificiales.

El Cronista Open Golf

En la jornada que se llevó a cabo en Los Lagartos, el living de El Cronista estuvo decorado por Aluma con sus muebles de exterior 100% de aluminio, livianos y resistentes con telas náuticas que garantizan durabilidad. En esta ocasión, la marca presentó sus líneas símil madera Bruma y Duna y el set Soho.

“Todos nuestros muebles son de aluminio, soldados, muy resistentes y con protección UV para la exposición al sol. De la línea Bruma, ideal para jardines y terrazas, hoy trajimos sillas, sillones y uno de los modelos de mesa de exterior símil madera con capacidad para seis u ocho personas. En cuanto a Duna, es una línea de diseño minimalista, en tono arena y con brazos curvos que combinan modernidad y calidez. En tanto, el set Soho cuenta con estructura de aluminio en color grafito mate, detalles símil madera y almohadones en tela náutica, un diseño que se ajusta muy bien para aportar confort y estética a los balcones”, expresó Alan Blumberg, fundador de Aluma.

El Cronista Open Golf

La jornada contó con una zona recreativa a cargo de Cornilleau, marca francesa reconocida por los cuidados detalles en el diseño de juegos para exterior. La marca dispuso para los participantes un metegol y su mesa de ping pong 500X de color negro.

Las áreas comunes resultaron tanto un espacio de confort para el descanso como un punto de encuentro entre los participantes mientras disfrutaban las diversas presentaciones de las marcas y la propuesta gastronómica del circuito.

En su stand Tienda Efebe exhibió una muestra de mobiliario de fabricación artesanal realizado íntegramente en madera nativa, un rasgo diferencial que aporta durabilidad y sofisticación. Uno de sus productos más llamativos fue la mesa Curve en Peteribí macizo con un diseño robusto y elegante con esquinas curvas. También presentaron su mesa redonda Orbe de base cónica central combinada con una tapa circular.

El Cronista Open Golf

Los golfistas pudieron apreciar la calidad de la marca en la recepción del hoyo 1. El mueble de madera utilizado para desplegar las galletitas, frutas y chocolates fue realizado por Tienda Efebe.

Gonzalo Bergamo, de Tienda Efebe, detalló: “En cuanto a las sillas, nuestro modelo Bali está en línea con las tendencias actuales tanto en madera completa como tapizadas. Otro de sus destacados productos hechos de madera Peteribí es la silla Moller con asiento tejido, respaldo anatómico y un acabado semi mate. Peteribí un tipo de madera muy resistente que está de moda en este momento”.

Tecnología e innovación en el green

Una de las presentaciones que generó mayor repercusión fue el novedoso monopatín eléctrico para golf de LYX. Los representantes de la marca habían anticipado la llegada de un producto disruptivo al mercado local y cumplieron. En su espacio, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y probar un vehículo de tres ruedas que, además de la función habitual de transportar los palos, suma una innovación clave: cuenta con una plataforma de apoyo para que el golfista se desplace de pie durante todo el recorrido, ágilmente y sin fatiga.

El Cronista Open Golf

Este desarrollo soporta hasta 110 kilos de carga, opera con una batería de litio de 48V y ofrece una autonomía de 45 kilómetros, ideal para completar varias rondas sin recarga. Incorpora dos modos de velocidad (4 y 6 km/h), acelerador y freno en el manubrio, función de marcha atrás, diseño plegable para facilitar su traslado en el baúl y un modo de acompañamiento automático para que el vehículo avance solo mientras el jugador camina a su lado. La propuesta se completa con accesorios modulares como soporte para paraguas, porta celular y atril de tarjetas para el score.

El Cronista Open Golf

“Venimos desarrollando equipamiento de movilidad eléctrica desde hace tiempo. En cuanto conocimos este concepto innovador, nos conectamos con la fábrica, seleccionamos la versión de más altas prestaciones y hoy lo estamos presentando en El Cronista Open Golf como un modelo premium. Desde LYX nos encontramos consolidando nuestra red comercial: Motoswift ya opera como nuestro primer concesionario oficial en Argentina, y paralelamente estamos desarrollando nuevos concesionarios en todo el país para continuar ampliando nuestro catálogo de vehículos eléctricos”, destacó Gustavo Barnes, referente de la marca.

Otra de las experiencias que los participantes pudieron disfrutar fue la de realizar un test drive de los vehículos de Jetour, que presentó los modelos T1, T2, X50, Dashing y X70. “El balance de este primer evento fue súper positivo. La idea de estar presentes en este evento es acercarnos a nuestros potenciales clientes para que conozcan la amplia oferta de vehículos de Jetour y, aquellos que lo deseen, realicen un test drive. También propusimos un juego de mini golf que resultó un gran atractivo a lo largo de la jornada. Los golfistas se acercaron a nuestro stand a participar por artículos de merchandising de la marca como premio”, sostuvo Mariana Scaduto, Gerente de Marketing de Jetour Argentina.

El modelo T1 es un SUV con diseño robusto y moderno, gran capacidad off road, motor 2.0 TGDI, caja automática de ocho velocidades, siete modos de conducción, sistemas de asistencia al conductor, techo solar panorámico, un interior amplio, pantalla táctil flotante de 15 pulgadas, cristales laminados de doble capa y con aislamiento acústico y térmico. En tanto, el modelo híbrido brinda una autonomía de 1200 km, combinando electrificación y nafta, principalmente gracias a un tanque con capacidad para 70 litros de combustible.

El Cronista Open Golf

Buke Golf estuvo presente con varias propuestas. Además de aportar algunos de los premios para los jugadores más destacados de cada fecha y auspiciar el ranking de El Cronista Open Golf, propuso una competencia de Best Drive y exhibió parte de sus productos de equipamiento e indumentaria en su stand. Por otro lado, organizó un “Demo Day” de palos junto a Virtual Golf, empresa fabricante de simuladores de golf que instaló una carpa para mostrar su producto.

A lo largo de la jornada, los participantes pudieron probar en el simulador algunas novedades entre los distintos drivers, maderas de calle, híbridos, hierros y wedges de distintas marcas que seleccionó Buke Golf para esta ocasión. A partir de los datos en tiempo real (velocidad de bola, ángulo de lanzamiento, spin y distancia) que entregaban el monitor Garmin Approach R50 de Virtual Golf y del diálogo con los representantes de Buke Golf, cada jugador recibía un feedback.

En cuanto a las características del dispositivo, Pablo Di Giovanni, socio fundador de Virtual Golf, detalló: “Este modelo de monitor es muy sencillo de utilizar, cuenta con pantalla táctil de diez pulgadas a color que permite elegir entre más de 43 mil canchas disponibles y brinda la chance de jugar o entrenar en campos de todo el mundo, incluidos los de la Argentina”.

El Cronista Open Golf

Kolorian mostró parte de su catálogo de pinturas látex, revestimientos acrílicos de los colores que son tendencia este año, impermeabilizantes y, de cara a la temporada de verano, pinturas para piscinas en sus variantes de base acuosa y de caucho acrílico (base solvente). Durante el evento en Los Lagartos, sus representantes dialogaron con los participantes y les ofrecieron asesoramiento técnico.

A raíz del prestigio obtenido por el circuito en los últimos años, nuevas marcas se suman en cada edición para formar parte de cada fecha. Una de las incorporaciones de este año fue Silver Instalaciones, empresa de seguridad electrónica integral, que presentó cámaras, alarmas y cerraduras inteligentes.

Los distintos modelos de cerraduras inteligentes que exhibió Silver Instalaciones incorporan una tecnología que brinda protección y comodidad ya que se pueden activar mediante reconocimiento facial, tarjeta, huella digital, contraseña o aplicación para dispositivos móviles. Durante la temporada, los golfistas se podrán anotar al sorteo de una cerradura inteligente con instalación incluida que la empresa realizará en la jornada de la gran final.

La empresa mostró una de sus novedades en cuanto a sistemas de seguridad: una cámara perimetral con tecnología de última generación con detección inteligente integrada que solo detecta humanos, lo cual evita falsas alertas.

Abelson es otra de las marcas que respaldan al circuito. La empresa difunde su completo portfolio de soluciones de obra que abarca desde sanitarios, griferías, termotanques, calderas y bombas, hasta materiales de protección contra incendio e instalaciones de agua y gas.

En una nueva muestra de su fuerte compromiso con el deporte, Río Uruguay Seguros (RUS) reafirma su presencia como sponsor de El Cronista Open Golf una temporada más. La aseguradora concibe al deporte no solo como un pilar estratégico de su identidad corporativa, sino también como una herramienta fundamental para la educación y el desarrollo de las personas.