Volkswagen invierte u$s 50 millones para comenzar a producir camiones en el país

La automotriz alemana Volkswagen comenzará a fabricar camiones en la Argentina. La planta se instalará en el Centro Industrial Córdoba tras una inversión de u$s 50 millones y empezará a producir a principios de 2024, según indicó la compañía en un comunicado. El desembolso es adicional a los u$s 250 millones anunciados en mayo de este año para el período 2022-2026

Desde la provincia mediterránea saldrán dos versiones del VW Delivery (9.170 y 11.180), dos del VW Constellation (17.280 Tractor y 17.280 Chasis), y 1 chasis del Volksbus (15.190 OD). Hasta ahora estos modelos se importaban de desde Brasil. El volumen proyectado para el 2024 será de aproximadamente 1200 unidades anuales, volumen que permitirá a la marca consolidarse en el segmento de pesados y proyectar ventas por 3000 unidades anuales desde 2025 en adelante.

El anuncio lo realizó el CEO de la VW Argentina, Marcellus Puig, junto con el presidente y CEO de Volkswagen Camiones y Buses a nivel mundial, Roberto Cortes; el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro de Industria, José Ignacio De Mendiguren, y el secretario general adjunto de Smata, Mario Manrique.

Nueva planta

Para la producción se construirá un área exclusiva de 15.000 metros cuadrados en el centro industrial que la compañía tiene en Córdoba, donde en la actualidad se producen cajas de transmisión para autos y, a partir de este mes, la moto de alta gama Ducati Scrambler 830 cc. Además, parte del dinero se destinará a nuevas obras de infraestructura y tecnología en los centros industriales que la compañía tiene en Pacheco y en Córdoba.

"El Centro Industrial Córdoba de Volkswagen Group Argentina es reconocido entre las fábricas de componentes del grupo en el mundo por su gran profesionalismo y excelente equipo. Es por ello que es un gran orgullo poder seguir anunciando nuevas inversiones para realizar nuevos proyectos innovadores del Grupo VW en Argentina, como es el caso de Ducati con el reciente inicio de producción de Scrambler en el país, y ahora este ambicioso proyecto de camiones y buses", indicó Marcellus Puig.

En mayo de este año, la compañía había anunciado un desembolso de u$s 250 millones hasta 2026 para continuar el crecimiento de la operación local. Estos fondos estaban destinados a la renovación de la pickup Amarok -de la que se produjeron más de 600.000 unidades en el país en los últimos 10 años-, el comienzo del montaje de las motos Ducati en Córdoba y un proyecto de nacionalización de 200 piezas, que provienen de distintos países, para Taos, el primer SUV de la automotriz alemana en fabricarse en la Argentina, que comenzó a producirse el año pasado, tras una inversión superior los u$s 650 millones. Además, será la primera planta en aplicar la técnica de estampado caliente (hot-sttamping).

El grupo lleva invertidos en la Argentina más de u$s 1000 millones, destinados al desarrollo y la renovación de los productos, que permitieron la modernización en tecnología e infraestructura de sus complejos y una nueva planta de pintura con tecnología única en el país.