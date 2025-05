Una histórica marca de empanadas renace tras cambiar de dueños y apunta a exportar a supermercados de la Unión Europea

Tras la crisis, la resurrección. Luego de cambiar de dueños, El Noble, anteriormente llamada El Noble Repulgue , relanza su estrategia de negocios y busca internacionalizarse a través de un fuerte plan de expansión. Estará basado en la eficiencia de su recién renovada fábrica, la incursión en nuevos productos y clientes, y se hará por medio del sistema de franquicias.

Además, la empresa ya está en conversaciones para desembarcar en una de las principales cadenas de supermercados del Reino Unido y la Unión Europea.

La histórica marca local de empanadas congeladas está en manos desde 2022 de Delicias Argentinas, el vehículo de inversión en empresas alimenticias de Fénix Entertainment Group. La compañía es propiedad de Marcelo Fígoli, también dueño del Parque de la Costa y el grupo Alpha Media, que controla las emisoras AM Radio Rivadavia y las FM Rock & Pop, Metro y Blue, además de la revista Newsweek y de la plataforma de noticias Noticias Argentinas (NA).

"Hace dos años empezamos a invertir en empresas alimenticias que tengan un legajo grande en la cultura argentina. Es decir, que hayan sido líderes en algún momento de su historia y que tengan mucho potencial para volver a escalar, modernizarse e internacionalizarse", comentó a El Cronista Gaspard Hambückers, CEO de Delicias Argentinas.

Fundada en 1998, El Noble Repulgue llegó a tener 120 sucursales en la Argentina y el exterior. De hecho, tuvo un local en China y hasta vendía empanadas en varias sucursales de El Corte Inglés en Madrid. Sin embargo, "por muchos desafíos internos y cambios de manos, empezó a bajar mucho la calidad del producto" , asumió el empresario.

Entonces, con la intención de reposicionar a la tradicional marca de empanadas congeladas en el imaginario local e internacional, los nuevos dueños de El Noble reformularon sus recetas, remodelaron su planta y sumaron nuevos productos a su portfolio. Además de las clásicas empanadas, sumaron pizzas, rolls, medialunas y tartas.

"El objetivo es volver más rentable tanto nuestro negocio como el de los franquiciados. Por eso, también se sumaron nuevos productos. La idea es aprovechar todos los momentos de consumo y que los picos de demanda no sean solo los viernes y sábados por la noche" , dijo Hambückers.

Ubicada en la localidad bonaerense de Garín, la fábrica de El Noble tiene alrededor de 22.000 metros cuadrados, de los cuales 7500 m2 están cubiertos. Es, por su capacidad de procesamiento, la planta de panificados congelados más grande de la Argentina: puede producir alrededor de 4 millones de unidades por mes.

El complejo ya fue habilitado para exportar a la Unión Europea (UE) y, permanentemente, es auditado por consultoras internacionales.

No obstante, para mantener la rentabilidad de la compañía y sacar provecho de las dimensiones y capacidades de la fábrica, los nuevos dueños de El Noble aseguran que, ahora, el negocio estará en el volumen y la preservación de la calidad de sus productos.

"Retomamos la venta a distribuidores y cadenas de supermercados, volvimos a exportar a Paraguay y Brasil y ya estamos en conversaciones con la segunda mayor cadena de supermercados en el Reino Unido para enviar el producto", aseguró el ejecutivo. Además, adelantó que hace pocas semanas diversos embajadores de la Unión Europea visitaron su planta.

Al momento de la adquisición de la marca, El Noble tenía 25 sucursales en la Argentina. Actualmente sólo tiene seis, ubicadas en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Rosario. No obstante, el plan de expansión mediante el sistema de franquicias ya está en marcha y el proyecto es armar dos tipos de locales: algunos, con sitting -lugar para sentarse dentro de la tienda- y, otros, take away.

"No volvimos para competir contra un kiosco de empanadas, porque para eso están las marcas que se pudieron posicionar mientras El Noble estuvo menos presente en la calle", aseguró.

El traspaso de manos de El Noble

Anteriormente dirigida por Mariano Castagnaro, en abril de 2021, la marca de panificados congelados quedó en manos de Diego Badaloni Giner, un integrante de la familia propietaria de la compañía de transporte Andesmar. En ese entonces, la firma arrastraba una deuda cercana a los $ 200 millones y estaba a la venta desde 2020.

Castagnaro recuperó el 100% de la compañía en 2016, luego de recomprar la totalidad sus acciones -sólo tenía el 49% de la empresa- a Gabriel Nazar, el dueño del grupo Cardón, quien había adquirido El Noble en noviembre de 2009 por un total de u$s 4 millones. El empresario también propietario de la marca Pampero decidió abandonar el negocio de alimentos para focalizarse en la industria de la indumentaria.

Para 2022, fue Delicias Argentinas quien se hizo cargo de la marca y encaró el proceso de reestructuración, eficientización y modernización de la empresa.