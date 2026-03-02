La empresa china Ganfeng Lithium volvió formalmente a hacer un nuevo intento para ingresar al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) con uno de sus mega proyectos de litio en Argentina. La inversión será de alrededor de u$s 3000 millones. Como adelantó El Cronista en septiembre pasado, será la segunda ocasión en que la empresa intente ingresar al régimen, esta vez para desarrollar el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), bajo la órbita de su subsidiaria, Lithea, en sociedad con Lithium Argentina. El coqueteo de la empresa con el RIGI había comenzado el año pasado para el proyecto Mariana, pero en julio, el Gobierno desestimó su presentación al considerar que la propuesta no cumplía con los requisitos exigidos, ya que se trataba de un proyecto iniciado previamente a la entrada en vigencia del RIGI. Fue el propio ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, quien informó públicamente que la firma china era la primera (y por ahora única) firma presentada para entrar al RIGI que no consiguió aprobación. Entre los argumentos para el rechazo, según el funcionario, el proyecto “no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, como la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años”. Ahora, exactamente fue el 27 de febrero, Ganfeng resolvió volver a aplicar, al integrar tres iniciativas en una, bajo una única estructura operativa. Con esta reorganización, la compañía prevé ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio equivalente (LCE) hasta alcanzar las 150.000 toneladas anuales, lo que lo ubicaría entre los mayores emprendimientos a nivel global. En su comunicado oficial, la compañía indicó: “Nos complace anunciar que nuestro centro regional, Ganfeng Lithium LATAM, a través de su subsidiaria Lithea Inc., junto con su socio estratégico Lithium Argentina, ha presentado con éxito la solicitud para adherirse al RIGI para el proyecto Pozuelos–Pastos Grandes (PPG), ubicado en la provincia de Salta, Argentina. Con una capacidad máxima de producción proyectada de más de 150.000 toneladas de litio por año, la iniciativa ya ha alcanzado un hito significativo: la primera fase ha recibido la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)“. Detalló también que “este desarrollo se llevará adelante mediante un enfoque tecnológico híbrido que combina la concentración tradicional de salmuera mediante evaporación con métodos avanzados de extracción directa de litio”, y que “esta importante expansión fortalece la presencia de Ganfeng Lithium en el país y subraya su papel en la transición energética global y el desarrollo sostenible de la industria minera local”. Ganfeng llegó a Latinoamérica en el año 2000 y desde entonces invirtió en cinco proyectos en salares de la Argentina: Proyecto Mariana, gestionado por la subsidiaria local Litio Minera Argentina; Pozuelos-Pastos Grandes, ubicado en Salta y a cargo de la subsidiaria local Lithea; Proyecto Cauchari-Olaroz, controlado por el socio comercial Exar; Proyecto Incahuasi, a cargo de la subsidiaria local Ganfeng Litio Argentina; y Proyecto Sal de la Puna, bajo control del socio estratégico Arena Minerals. La difusión de la presentación de Ganfeng al RIGI se conoce luego de que el Comité Evaluador del Régimen aprobó dos nuevos proyectos mineros por u$s 1140 millones. La semana pasada, el gobierno le dio luz verde a la ampliación de la mina de oro Veladero, en San Juan, y del desarrollo de Diablillos, un yacimiento de oro y plata ubicado en Salta.