Un grupo nacional, la oferta más firme para quedarse con la planta de Mercedes-Benz

La alemana Mercedes-Benz tiene cartel de venta en su planta de Virrey del Pino, en La Matanza. Para la carrera por quedarse con la fábrica, la primera de la Estrella fuera de Alemania, ya suena un ganador. Personas que conocen detalles de la operación indicaron que un grupo de inversores liderado por Pablo Peralta, dueño del Grupo ST, y que incluye al expresidente de Toyota Daniel Herrero, se quedará con el histórico Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

La decisión, que se esperaba que se tomara antes de fin de año, se dilató. Aunque, oficialmente no se hizo ninguna comunicación, el mensaje que en estos días recibieron sindicatos y otros interesados era que la negociación ya estaba en su etapa final .

Hasta el momento, el grupo liderado por el dueño del Grupo ST tenía un contendiente por la planta. En la pelea se encontraba el grupo Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo que produce electrónica y autopartes.

En Mercedes-Benz dicen que no pueden comentar rumores. Lo concreto es que todavía no hay nada firmado y la empresa aún no comunicó nada a los empleados. En tanto, a llegados a Peralta dijeron que no tenían novedades para comunicar . Sin embargo, otras fuentes consultadas confirmaron que la operación está cerrada.

La planta fue inaugurada en 1951 de la mano de Jorge Antonio, uno de los empresarios más cercanos a Juan Domingo Perón. En un principio, allí se fabricaban camiones, colectivos y tractores.

Nuevos rumbos

En 1996 comenzó la producción de la van Sprinter. El utilitario, que se exporta a los países de la región y a los Estados Unidos, se dejaría de fabricar "a finales de está década o un poco más" en su versión actual con motor a combustión . La actual versión del utilitario, del que ya produjo más de 400.000 unidades en la Argentina, se lanzó en 2019, tras una inversión de u$s 150 millones.

En el mundo, Mercedes-Benz inició un camino hacia la producción exclusiva de vehículos eléctricos. La automotriz tiene como objetivo que más del 50% de sus ventas globales sean vehículos eléctricos para 2030. Y tener un portafolio neutro en carbono para 2039. Una de las definiciones tomadas en Stuttgart -sede central de Mercedes-Benz- fue que el año próximo debe haber toda una línea nueva de vans eléctricas en Europa y los Estados Unidos. Entre, la Sprinter.

"A la Argentina le falta mucho para el desarrollo de la electromovilidad", explicaron las fuentes consultadas.

El año próximo Mercedes-Benz Camiones y Buses mudará su producción a la nueva planta, en Zárate

Además, en Virrey del Pino producen los modelos Atelo y Accelo de Mercedes-Benz Camiones y Buses. En 2021, Daimler, la casa matriz de la Estrella, había escindido su negocio de vehículos pesados. En la Argentina el proceso de separación en dos firmas independientes se concretó a fines de 2022.

La nueva empresa ya tiene en construcción una nueva planta en Zárate, con una inversión de u$s 110 millones. Allí mudará su producción de vehículos terminados y chasis. Se estima que esta nueva fábrica estará en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo.

Además, desde noviembre, la compañía tiene allí su centro logístico. Por su cercanía al puerto de referencia para el sector automotor, las instalaciones le permiten optimizar la distribución de autopartes y repuestos hacia los puntos de atención que la marca tiene en el país.