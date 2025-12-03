El clima empresario hacia 2026 combina optimismo, necesidad de eficiencia y una demanda que, pese a los vaivenes macroeconómicos, no se detiene. Tanto en turismo como en movilidad y hospitalidad, los líderes coinciden en que la clave será ordenar costos, acelerar decisiones y capitalizar un contexto más previsible.

Para Manuel Belfer, director de Grupo Pinares, la agenda está marcada por la disciplina operativa. “Hubo que trabajar fuerte en eficiencia en costos y en 2026 el desafío será estar a la altura de las circunstancias”, señaló. Su experiencia en Villa Carlos Paz lo confirma: Pinares Panorama Suites & Spa Convention Center nació contra todos los pronósticos, con financiamiento difícil y un producto inexistente en ese mercado. Esa apuesta creó una oferta que hoy es líder y que quebró la estacionalidad gracias al turismo corporativo.

La expectativa para el año próximo es elevada. El aumento de la conectividad aérea, reconoció Belfer, es un motor directo para la actividad. “El turismo es inelástico a demasiados factores externos. Si hay conectividad, la rueda gira”, resumió.

Un turismo que no dejó de crecer

Para Dolores Silva Font, gerente para Argentina, Uruguay y Paraguay de Iberia, Level y British Airways, 2025 fue “un año increíble para la industria”. Las tres cabinas volaron con ocupaciones superiores al 80%, y la aerolínea consolidó tres vuelos diarios entre Ezeiza y Madrid, la ruta más antigua de Iberia en América latina.

“La voluntad de volar en la Argentina no cae nunca. La pandemia intensificó las ganas de viajar, especialmente a Europa”, afirmó. El respaldo de 80 años de operación ininterrumpida en el país, agregó, explica buena parte de la preferencia de los pasajeros.

La digitalización también está redefiniendo la industria. Desde 2019 el proceso se aceleró, potenciado por IA generativa, que permite desde optimizar la carga del avión hasta reducir consumo de combustible y mejorar la experiencia de vuelo. “Los avances son permanentes. Lo importante es usarlos para dar el mejor servicio posible”, destacó.

La movilidad como servicio estratégico

En un año con un primer semestre estable y un segundo más condicionado por la tasa, Marcos Zubillaga, CEO de RDA Mobility, identifica el punto crítico para las empresas: gestionar flotas de manera eficiente. “Ninguna compañía quiere dedicarse a su flota; es un medio, no un fin. Nuestro desafío es que no haya costos ocultos y que el crecimiento no se vuelva ineficiente”, explicó.

RDA ofrece un paquete integral: definición de flota, administración, servicios asociados y gestión diaria. El aporte principal es liberar a las empresas de inversiones de capital: la flota no inmoviliza recursos ni impacta en sus balances, lo que convierte al proveedor en un verdadero partner.

Un escenario macroeconómico más ordenado, afirmó Zubillaga, permitiría más conversaciones de negocios, algo que hoy todas las compañías buscan retomar tras un período de oscilaciones.