¿Se terminó la buena racha para los talentos IT?: por qué baja el interés por contratarlos

La incertidumbre económica y política que atraviesa la Argentina en materia electoral después de los resultados de las PASO golpea a un sector que parecía intocable. Por primera vez en muchos años, decae el interés por los talentos IT. Al contexto, se suma el avance de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y el low code como herramientas que influyen en la desaceleración de la contratación de estos profesionales.

La tendencia fue detectada ya antes de las PASO por la 'Encuesta de Expectativas de Empleo', realizada por Experis. En el informe, la consultora especializada en talento IT marcó una caída de 5 puntos porcentuales en la intención de contratación de personal para este segmento en el país.

"Creemos que es una baja coyuntural, producida por la incertidumbre. En el mundo, el talento IT sigue en alza en cuanto al interés por atraerlo, tanto que está en +39 la intención de incorporarlo. En la región sucede lo mismo, con Colombia que está en +36, Perú tiene un +26 y Costa Rica con +42", analizó Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina.

Según su interpretación, Rotiman consideró que el fenómeno se revertirá cuando se despeje el panorama electoral. "Las empresas tienen que seguir invirtiendo en transformación digital. Lo mismo en automatización y en la incorporación de tecnologías como IA o machine learning. Van a necesitar profesionales. La clave para tener éxito es seguir innovando", afirmó.

"Las contrataciones del talento IT responden a la demanda de las empresas, más puntualmente a los intereses de los venture capitals y las start-ups. Desde marzo de 2022 hubo un cambio en el paradigma del sector tech. Antes se priorizaba el crecimiento sobre la rentabilidad y ahora la tendencia es abrazar tanto el crecimiento como la rentabilidad, en simultáneo", afirmó Federico Carrera, co-founder & Chief Operating Officer (COO) de High Flow.

La consultora Experis cree que el menor interés por contratar talentos IT se revertirá luego de las elecciones.

El resultado de esto "afectó la cantidad de contrataciones y el tamaño de los equipos, aunque no por eso la performance ni su potencial de desarrollo. Cuando disminuye esta demanda global, muchos de los que buscaban en el corto plazo el salario dolarizado empiezan a encontrar un muro en el acceso al mercado laboral", advirtió Carrera.

Esto mismo argumentó Martina De Leo, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco. "No considero que se haya terminado la buena racha del talento IT. Pero sí vemos que hoy varias empresas están replanteándose si seguir con sus proyectos desde la Argentina, dado a la gran brecha en los sueldos que piden algunos profesionales en el país", explicó.

"Hay que tener en cuenta que al no haber escalas salariales ni estar bajo ningún convenio colectivo de trabajo, los profesionales piden lo que ellos piensan que deberían percibir como remuneración, teniendo o no experiencia. Entonces, esto hace que muchas empresas se replanteen sus operaciones", señaló De Leo.

Por la brecha salarial que existe en el país, donde no hay escalas de sueldos para el rubro, muchas empresas analizan si seguir en la Argentina.

La contratación de desarrolladores pierde contra el gasto global en software

A la vez, hay otra mirada que sostiene que la incorporación de tecnologías impacta en la baja de búsquedas IT, aunque viene aumentando la demanda en software, por ejemplo. Según un estudio realizado por Equiteq, se prevé que el gasto mundial en TI alcance los u$s 6,2 billones en 2026 y el software será el subsegmento de más rápido crecimiento, con un 11,9% de crecimiento anual compuesto y una tasa interanual del 12,8%. Es decir, las firmas ven al software como un aliado para crecer.

Sin embargo, hay discrepancias. De acuerdo al mismo informe, se espera que el gasto global en software sea de casi el doble entre 2021 y 2026, mientras que se prevé que el número de desarrolladores de software en todo el mundo aumente en menos de una cuarta parte durante el mismo período.

"La insuficiencia de talento en el campo del software lleva a un aumento en los costos de contratación, especialmente para perfiles especializados. La competencia por atraer a estos profesionales generó una presión inflacionaria en los salarios, incrementando significativamente los costos laborales de las empresas. Por ende, impacta en los precios de mercado de los servicios", explicó Patricio Pescio, CEO de Quilsoft, firma especializada en transformación digital.

La insuficiencia de talento en el campo del software lleva a un aumento en los costos de contratación.

Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness Global, señaló que puede estar sucediendo una "suerte de comoditización del talento IT": "A partir de la formación, los múltiples cursos disponibles y el aprendizaje autodidacta, cada vez hay más perfiles disponibles capaces de cumplir ciertas tareas y eso puede llevar, indefectiblemente, a que no todos encuentren esa posibilidad laboral que buscan".

Además, con herramientas como la IA, cada vez puedan sumarse personas con menos skills técnicos, que se apoyan en las nuevas tecnologías para cumplir las tareas. A esto, Yerye Bermúdez, Sales Manager de Gi Group Holding, agregó que "muchas empresas contrataron bastante gente en la pandemia para implementar la digitalización". "Pasada esa situación, notaron que estaban sobre-staffeadas, y que ese personal quizás no se necesitaba. La racha no terminó, sino que mutó hacia la búsqueda de posiciones muy específicas", opinó.

En ese sentido, Alejandro Servide, director de Professionals, RPO y Technologies de Randstad Argentina, ve un ajuste en los perfiles más demandados. "Si bien durante el primer semestre, las posiciones más solicitadas fueron las relacionadas al desarrollo, manteniéndose esta tendencia durante el segundo semestre, está emergiendo una creciente demanda de perfiles como Especialista en Soporte Técnico, Cloud Engineer, DevOps e Ingeniero de Datos y Ciberseguridad", enumeró.

La racha de talentos IT no terminó, sino que mutó hacia la búsqueda de posiciones más específicas.

"Otro factor que impacta en esta demanda no satisfecha es que la Argentina es un destino óptimo para el desarrollo de software de nearshoring desde los Estados Unidos y Canadá. El país experimentó un progreso significativo y constante en esta industria, duplicando sus volúmenes de exportación de servicios en los últimos 10 años, lo que muestra una tendencia ascendente sostenida", sumó Servide.

Una de las empresas que está en plena búsqueda es N5 Now, que espera sumar 800 talentos a nivel global. Entre los puestos que demanda están: TL Full Stack, TL Back End, Sr Ingeniero de Datos, Business Director, Partnerships Leader, Cross Selling Leader, CDO y architect. Los salarios arrancan en u$s 2000. En la Argentina, existe la posibilidad de cobrar hasta el 20% de los ingresos en moneda extranjera.

"En el exterior, saben que la Argentina tiene muy buenos talentos, a la mitad de precio de lo que lo encuentran en su país: u$s 2500 es un buen sueldo en la Argentina, pero en Uruguay no lo es tanto. Esto permite generar un upgrade en talento a un costo bajo en la región", concluyó Martínez Nigro.