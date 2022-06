Se retira el empresario que le ganó un juicio a Boudou porque lo llamó "mafioso"

En marzo de 2021, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó un fallo contra Amado Boudou. En este caso, el ex vicepresidente de la Nación fue condenado a indemnizar con $ 500.000 (más intereses) a un empresario, al que había calificado de "mafioso". Era Antonio Ángel Tabanelli, el dueño de Boldt, la empresa a la cual Boudou, en sus andanzas como Ministro de Economía, le había arrebatado la fábrica de hacer billetes, Ciccone Calcográfica, delito por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había ratificado tres meses antes, en diciembre de 2020, su condena a cinco años y seis meses de prisión.

Esta semana, Tabanelli volvió a ser noticia. Hombre de perfil inversamente proporcional a la influencia que se le suele atribuir, el empresario decidió dar un paso al costado y le donó todas sus acciones a sus hijos, Antonio y Rosana. Así lo informaron sus dos buques insignias, Boldt (impresiones, tecnología, comunicaciones y operación de casinos) y B-Gaming (sistemas informáticos para lotería y juegos de azar), en notas enviadas a las autoridades regulatorias y bursátiles.

El mes próximo, Tabanelli cumplirá 85 años. Nació el 12 de julio de 1937, algo más de tres años después de que su padre iniciara, con un negocio gráfico, lo que, con el tiempo, se convirtió en la piedra fundamental del actual Grupo Boldt. Ya con Tabanelli al frente, la empresa, que se había hecho un nombre en la impresión de documentos de seguridad, dio su gran salto cuando se expandió a los juegos de azar. Una apuesta que tuvo en el Casino de Tigre la marquesina más rutilante. En Trilenium, la operadora de ese complejo, fue socio de Sociedad Comercial del Plata (SCP), cuando todavía era liderada por Santiago Soldati.

Trilenium, la operadora del Casino de Tigre, donde Boldt fue socio de Sociedad Comercial del Plata (SCP)

" Desde la gráfica de seguridad, ingresé a la industria del juego como proveedor gráfico de billetes de lotería. Desde allí, desarrollamos tecnológicamente sistemas de comunicaciones para la captura y el procesamiento de apuestas en línea y en tiempo real, donde el insumo gráfico era menos relevante. Sobre esa base, desarrollamos sistemas de control en línea y en tiempo real para slots y, ahí, fue nuestro ingreso al negocio de los casinos ", le resumió Tabanelli a Jorge Fontevecchia, en una entrevista que el diario Perfil publicó una década atrás, meses antes de de que Boudou lo convirtiera en uno de los blancos de la ráfaga dialéctica con la que el vicepresidente replicó y que, entre otras consecuencias, le costó el cargo al Procurador del Tesoro, Esteban Righi.

Tabanelli demandó a Boudou por calumnias e injurias después de ese monólogo a mansalva que el ya vicepresidente en ejercicio brindó en el Senado. En 2014, le reclamó una reparación de $ 11 millones, unos u$s 2 millones al cambio oficial de entonces.

En esa misma nota con Perfil, Tabanelli negó el estigma que lo marcó en el Círculo Rojo: sus vínculos con Eduardo Duhalde, el origen de la injuria de Boudou. " Nuestro ingreso en la Provincia es anterior a la gestión de Duhalde ", desmitificó Tabanelli sobre la coincidencia de la incursión de Boldt en el juego con las gestiones del ex Presidente como gobernador de Buenos Aires (1991-1999). Sí, en cambio, reconoció que la expansión de su grupo en ese negocio se dio, por una cuestión cronológica, con esos mandatos. "Creo que lo he visto unas seis o siete veces en mi vida", aclaró en ese momento (agosto de 2011).

Compañía de Valores Sudamericana, la empresa de Ciccone Calcográfica por la que Boldt había alcanzado el acuerdo que frustró la mano de Boudou

"Las amenazas de una empresa exitosa no provienen de terceros, sino de la capacidad, integridad, talento y valores de su gente. En ese aspecto, tengo plena confianza en las aptitudes y prestigio de Boldt", relativizó. "No me preocupan cercanías o lejanías con el poder de turno. A mi edad, he aprendido que los proyectos están sujetos a coyunturas políticas. Pero, cuando son consistentes y liderados por gente de talento, no hay coyuntura que los detenga", aseguró.

Las apuestas de Boldt hoy

Boldt entra a sus 90 años de existencia -los cumplirá en noviembre de 2023- consolidado como un grupo que, en sus últimos balances anuales, cerrados en octubre del año pasado, rozó los $ 9000 millones de facturación, entre Boldt ($ 3300 millones) y B-Gaming ($ 5500 millones). Perdió $ 1340 millones en la primera, ganó $ 1112 millones con la segunda.

Escindió negocios hace 15 años. Boldt, hoy, agrupa su operación de casinos y tragamonedas - el único juego por el que, personalmente, Tabanelli siente atracción -, desarrollos inmobiliarios (construcción de hoteles y casas de juego) y la impresión de documentos gráficos sobre identificación de personas o bienes, negocio para el cual había hecho el frustrado acuerdo para sumar Ciccone .

En la empresa Boldt, el grupo también tiene sus crecientes negocios nuevos en tecnología y comunicaciones, como las firmas Sistemas para el Transporte de la Información (SPTI) y Orbith (brinda servicios satelitales de alta velocidad). A través de su unidad Boldt Vial, provee a clientes como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las municipalidades de Rosario y Escobar, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito porteño, le da Wi-Fi a líneas de colectivos, comunicaciones para Aubasa -la empresa porteña de autopistas- y el sistema de infracciones de tránsito. En sociedad con Prisma Medios de Pago, desarrolló la tecnología de cobro de los Auto Mac para McDonald's Argentina. Además, tiene proyectos en marcha para Trafigura (Puma). Opera casinos en Tigre, Mar del Plata (Casino del Mar, del Hotel Hermitage, y el del Hotel Sasso), Tandil, Miramar, Santa Fe y Melincué. También pisa en Chile, Uruguay y Paraguay.

Al 30 de abril de este año, seis meses de su actual ejercicio, Boldt facturó $ 2816,5 millones y perdió $ 356,22 millones. Un año antes, registró ingresos por $ 2043,35 millones, con $ 713,3 millones en rojo.

En tanto, B-Gaming facturó $ 3464,9 millones y ganó $ 684,31 millones en el semestre fiscal finalizado en abril de 2022. En esa empresa, concentra los sistemas de comunicación y apuestas, además de los contratos de servicios online con loterías provinciales y Lotería Nacional. En 2021, la firma recibió el premio GIA 2021, otorgado por la Gaming Intelligence Agency, del Reino Unido.

" El logro se debe a que ha sido capaz de revertir y encarar el desafío de la pandemia permitiendo a sus clientes vender tickets de lotería electrónicos a través de Internet ", explicó en el comunicado con el que se anunció el galardón. En ese mismo statement, B-Gaming precisó que cuenta con cinco adjudicaciones provinciales para proveer sistemas de lotería a sendas provincias argentinas: Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

"Además, provee de servicios a Bapro Medios de Pago en la provincia de Buenos Aires con una licencia del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), y respalda el sistema de comunicación para la red de agencias de loterías oficiales", agregó. En Foromsa, desarrolló una operación de apuestas online y también gestiona los juegos Quini6 y Quinielas.

La gran apuesta actual de Boldt es Bplay, la marca de apuestas deportivas online; se convirtió en sponsor de camiseta de Estudiantes y Vélez Sarsfield

En los últimos meses, la gran apuesta del grupo son las apuestas deportivas online. Juega ese partido a través de Bplay, marca de una sociedad cuyos accionistas son Boldt (95%) y B-Gaming (5%). Para su posicionamiento, se convirtió en sponsor de camiseta de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

La corona de todo ese imperio es la que ahora compartirán sus hijos.

El consejero

" En nuestra condición de flamantes accionistas mayoritarios de la empresa, estimamos indispensable informar al mercado que dirigiremos todos nuestros esfuerzos a honrar el legado y valores que Antonio Angel Tabanelli dejó en la compañía ", se lee en la nota firmada por Rosana Beatriz Martina y Antonio Eduardo y fechada el 16 de junio.

"Somos conscientes de las dificultades que enfrentamos en el país y en un mundo convulsionado pero también pleno de oportunidades", manifestaron los hermanos. Prometieron trabajar "incansablemente" para consolidar el management "que nos acompaña desde tantos años", buscando incorporar "a los mejores profesionales del mercado", algo que, aclararon, el grupo ya hacía con sus nuevos proyectos. Se juramentan "honestidad e intensidad" para "consolidar los exitosos negocios que tenemos y enfrentar con decisión los nuevos emprendimientos que el mercado nos presente".

"En ese trabajo y compromiso, contaremos con el permanente consejo de Antonio Ángel Tabanelli, quien seguirá siendo una persona clave en las decisiones que tomemos", anunciaron.

Dedicaron el último párrafo de la carta para agradecer a su "presidente y mentor", por "su visión, su dignidad, sus logros y su capacidad para construir una de las empresas más grandes y prestigiosas de la Argentina".

"Su testimonio empresario es un modelo que nos guiará siempre", finalizaron.