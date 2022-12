Punta del Este tiene el único resort all inclusive frente al mar, inspirado en el modelo Club Med

Si bien Tío Tom Arenas, el complejo con 4 hectáreas al mar en Punta del Este, nació hace más de 40 años, para esta temporada se acaba de relanzar como el único all inclusive de la exclusiva playa que eligen miles de argentinos para irse de vacaciones.

Luego de un proceso de reconversión que tomó como modelo los reconocidos Club Med , el complejo turístico cambió su propuesta con una fuerte apuesta al público familiar.

Para ello, solo en 2022, la firma invirtió U$S 500.000 para poder ofrecer el servicio de cocina las 24 horas y diferentes propuestas de recreaciones tan típica de los all inclusives.

"Viajé al Club Med para asesorarme y armamos un grupo de recreación de siete personas y para la temporada incorporamos una compañía de teatro de la cual muchos de sus integrantes se formaron en el Manantiales de Mar del Plata", cuenta Roberto Planas, quien dirige el complejo hace siete años.

Con el all inclusive Tio Tom apuesta a un público familiar

El ejecutivo cuenta cómo se tomó la decisión del cambio en el modelo. "Como resort vacaciones queríamos facilitar a nuestros visitantes todos sus problemas y decidimos que fueran con la marca all inclusive que es muy potente", explica Planas, quien asegura que esta temporada ya están casi al 100%.

"En su mayoría nuestros huéspedes son argentinos. Ahora buscamos apuntar a un público brasileño que también pueden llegar en auto hasta acá. Solo en Rio Grande do Sul hay 15 millones de habitantes", explica.

Cómo es el all inclusive de Punta del Este

El Tío Tom Arenas cuentas con 60 bungalows de 35 m2 cada uno, todo con balcón . "Nuestro gran valor agregado es que estamos pegados al mar con 4 hectáreas de playa y tenemos una espectacular vista a Punta Ballena", suma Planas.

Las habitaciones y suites totalmente equipadas con baño completo, aire acondicionado, frigobar, microondas, TV led, porche al frente con vista al parque y al mar.

La pileta está ubicada en un jardín tropical y el WiFi y estacionamiento son gratuitos. A su vez, en el establecimiento se pueden practicar actividades recreativas gratuitas, como senderismo o ir de pesca por la zona . También están incluidos juegos de interior y al aire libre; actividades recreativas como zumba, clases de yoga, cardio-training; y diversas actividades artísticas.

Para los más chicos, señala Planas, Tío Tom Arenas cuenta con el Kid's Club dirigido por un grupo de profesionales políglotas destinados exclusivamente a cuidar y entretener a los niños.

En su servicio buffet se pueden degustar los más variados menúes temáticos según el día de la semana, entre los cuales ofrece asado, pastas, comida mexicana, sushi y pescado.

Los precios del all inclusive