Punta del Este: la histórica casona de Amalia Fortabat será un barrio cerrado de ultralujo

La histórica casona de verano de mediados de 1900 en la que la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat pasaba sus vacaciones en Punta del Este se convertirá en un barrio cerrado de lujo. De hecho, ya con su nombre, el proyecto apela a capitalizar esa historia: se llama Amélie Ocean Residences.

Amalia Lacroze de Fortabat fue una de las empresarias más ricas y poderosas de la Argentina. En 1976, tras el fallecimiento de su marido, Alfredo Fortabat, tomó el control de Loma Negra, la mayor cementera del país. Con una fortuna calculada en u$s 1800 millones, cuenta la leyenda que solía recibir a cualquier político que peregrinaba a su mansión de Palermo con una advertencia: "En esa silla, se sentaron más presidentes que en el sillón de Rivadavia".

Notoria coleccionista de arte, falleció en febrero de 2012, a los 90 años. En 2007, "Amalí", como le gustaba que la llamaran -de hecho, así bautizó a la planta nueva de Loma Negra en Olavarría-, le había vendido su imperio cementero al grupo brasileño Camargo Correa en más de u$s 1000 millones.

El emprendimiento inmobiliario se desarrollará en el terreno, de casi 2 hectáreas, donde se encuentra la emblemática mansión "Aldebarán". La casona, ubicada dentro del barrio El Golf y sobre la avenida Laureano Alonso Pérez y la calle Del Agua, en la zona más exclusiva de Punta del Este, es una de las históricas casas construidas en la década de 1940 por Arturo Dubourg , arquitecto argentino que diseñó el barrio más exclusivo del balneario.



El nuevo barrio de lujo en el predio de la casona de los Fortabat

"La famosa casona está en un predio de 19.000 metros cuadrados (m2). La idea es conservar la residencia y ponerla en valor. Por eso, vendemos los dos lotes donde está la casa en conjunto", explicó Mauro Naddeo, socio de la desarrolladora Costal Developments.

La desarrolladora compró el terreno hace un año por un precio cercano a los u$s 6 millones. Se trata de su desembarco en el país vecino. " Nuestro principal mercado es la Patagonia. Con este proyecto, estamos llegando a Uruguay ", remarcó Naddeo.



El nuevo barrio privado contará con 11 lotes. Hace pocos meses, se comenzó con los trabajos preliminares y la comercialización de los terrenos. "Son lotes de 1400 m2 cada uno en promedio. Ya tenemos vendidos cinco terrenos y el viernes hacemos el lanzamiento oficial", agregó el empresario inmobiliario.

Los lotes en donde se encuentra la ex residencia de Amalita se comercializan en conjunto por un valor total de u$s 1,4 millones. "Todavía no tenemos comprador. No solo se vende el terreno, sino la casona, a la que hay que restaurar", indicó el desarrollador.

El desarrollador del proyecto también busca comprador para la casona

La casona donde la ex dueña de Loma Negra pasaba todos los veranos tiene un total de 600 m2. Es sencilla pero tiene el sello de su arquitecto, Dubourg: techos de tejas, pisos de madera y ambientes amplios. Cuenta con un ascensor interno y detalles de categoria

Precios de los lotes

Los lotes, de un promedio de 1400 m2, tiene un valor de u$s 480 por m2. Es decir, se comercializan a un valor de entre u$s 650.000 y u$s 700.000, según su ubicación.

"Nuestros clientes buscan la tranquilidad de espacios verdes y el contacto con la naturaleza. Pero también ofrecemos amenities y servicios exclusivos", indicó el desarrollador.

El barrio exclusivo de Punta del Este contará con salas de 13 m2 privadas para trabajar o estudiar. También, con un salón de usos múltiples para eventos sociales, un gimnasio en altura con vista al mar y un acuerdo con el balneario Mia Beach, que está a solo 150 metros del futuro Amelié Ocean Residence.

"Nuestros clientes buscan un espacio no solo para pasar sus vacaciones. En muchos casos, se trata de un público que quiere una residencia permanente en Punta del Este", concluyó