Pampa Energía: la producción y exportación de gas sigue impulsando sus resultados

Con ingresos por $ 69.225 millones, 63% más que un año antes, Pampa Energía cerró el tercer trimestre de 2022 con una ganancia neta de $ 23.979 millones, una mejora del 88% contra la registrada en igual período de 2021. De esta forma, el grupo energético que lidera Marcelo Mindlin también creció 63% en los ingresos acumulados desde enero, a $ 168.748 millones, y 88% en beneficios, a $ 42.448 millones.

En dólares, la mejora trimestral fue del 17% en ventas, a u$s 507 millones, y del 35% en la ganancia neta (u$s 178 millones). Entre enero y septiembre, facturó u$s 1381 millones, 25% más que en nueve meses de 2021, y ganó u$s 343 millones, un 46% por encima de lo registrado un año atrás.

Vaca Muerta: demoras en el Plan Gas complican el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner



Energía eólica: cuáles son los proyectos con los que la Argentina podría ahorrar u$s 3200 M



El aumento de ventas del tercer trimestre, explicó la empresa, se debió a la estacionalidad del gas natural y a los mayores precios en petroquímica, Energía Plus y energía base, parcialmente compensados por el fin de los PPA (N.d.R: power purchase agreement, o contratos de abastecimiento mayorista de electricidad) en la turbina a vapor (TV) de la central térmica Loma La Lata (CTLL) y Central Térmica Piquirenda (CTP), explicó la empresa.

En su informe de resultados, Pampa también destacó su "excelente desempeño operativo" en la producción de gas natural y petróleo, que crecieron 20% y 14% interanual, respectivamente.

En Exploración y Producción (E&P), registró sus mejores números desde 2018, resaltó la empresa. La producción de gas escaló a 10,7 millones de metros cúbicos (m3) por día promedio, contra un incremento a nivel nacional de sólo 4% para ese fluido. En ese segmento, hubo dos hitos. Por un lado, la extensión del Plan Gas.Ar hasta 2028 y el llamado a una nueva licitación, con el objetivo principal de incrementar las entregas para completar la nueva capacidad de transporte (que dará el Gasoducto Néstor Kirchner), y se permitirá exportar en condición firme, incluso, en invierno.

Por otro lado, Pampa continuó exportando gas natural a Chile, aun en invierno. Fue el 5% del volumen del tercer trimestre de 2022 y, desde octubre, las exportaciones en condición firme ascienden a 1,5 millones de m3 por día.

El precio promedio de los productos petroquímicos subió 34% en forma interanual, traccionado por los precios internacionales, compensado por una ligera caída en el volumen vendido, del 7% interanual, debido a menores exportaciones.

Por su parte, la generación de electricidad del trimestre, 3767 gigawatts/hora (GWh), cayó 17% interanual. Pampa lo atribuyó a una menor provisión de gas por parte de Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico y que es la responsable de procurar el combustible para las generadoras.

" Por temporada invernal, hay limitaciones de oferta. Asimismo, hubo algunas salidas forzadas en algunas unidades térmicas y eólicas, pero logramos mantener el nivel de disponibilidad operativa superior al 96% y muy por arriba a nivel país ", aclaró.

Agregó que, durante el trimestre, avanzó con sus expansiones de la central térmica Ensenada Barragán (u$s 240 millones, en conjunto con YPF; está al 90%) y del parque eólico Pampa Energía III (PEPE III), Bahía Blanca (u$s 130 millones; está al 70% de ejecución).