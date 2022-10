La tabacalera BAT tiene nuevo Country Manager

BAT Argentina, la compañía tabacalera y uno de los grupos internacionales de consumo masivo con mayor presencia a nivel mundial, sumó a Diego Carbone como nuevo Country Manager.

Carbone ya se había desempeñado en ese rol en Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Ecuador desde diciembre de 2019.



El nuevo Country Manager ingresó al Grupo BAT en 1994 en el área de Trade Marketing & Distribution, donde ocupó diferentes roles hasta abril de 1998, cuando fue transferido a la base de British American Tobacco International. Allí desarrolló su perfil y alcanzó el puesto de Account Group Manager para LACAR & Caribbean Global Travel Retail.

En 2004 regresó a Argentina como Senior Brand Manager Value For Money & OTP (Other Tobacco Products), dentro del área de Marketing; puesto que ejerció hasta 2006, cuando pasó a ser Head of Relationship Management.

De esta manera, en 2008 inició su tarea de Country Manager en Paraguay y de ahí en adelante trabajó en dicho rol en distintos mercados sudamericanos, incluyendo también, con base en Costa Rica, la región centroamericana.

Con una trayectoria de casi 30 años en la empresa y amplio conocimiento de la región, Carbone es Licenciado en Marketing, egresado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en 1997.