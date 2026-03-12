En los últimos meses hay un tema que aparece una y otra vez en mis conferencias frente a empresarios, directores comerciales y equipos de marketing: la caída del consumo masivo. En casi todos los eventos alguien levanta la mano y pregunta lo mismo:“¿Qué hacemos con la baja del consumo?” La pregunta es válida. Los números están ahí y son claros. El consumidor compra menos, compara más y posterga decisiones. Pero cada vez estoy más convencido de que la discusión se está quedando corta. Porque el problema no es solo cuánto cayó el consumo. El problema es que el modelo de ventas y marketing con el que muchas empresas operan está quedando viejo. Durante décadas el consumo masivo funcionó bajo una lógica bastante clara. Las grandes marcas invertían fuerte en publicidad, aseguraban presencia en puntos de venta, manejaban economías de escala y lograban construir fidelidad con el consumidor. El sistema era relativamente estable. Pero ese mundo cambió. Hoy el consumidor es más escéptico, más informado y mucho menos fiel. Investiga, compara precios en segundos, escucha recomendaciones de otros usuarios y está dispuesto a probar marcas nuevas sin demasiado problema. La lealtad a las marcas ya no es automática. A esto se suma un fenómeno que está transformando el mercado silenciosamente: la aparición constante de nuevos competidores. Pequeñas marcas, emprendedores digitales, productos de nicho, marcas directas al consumidor y empresas ágiles que se mueven rápido. No tienen estructuras pesadas. No tienen procesos burocráticos. No tienen miedo a cambiar. Y eso hoy es una ventaja competitiva enorme. Mientras tanto, muchas grandes compañías siguen funcionando con la lógica de otra época. Comités eternos para tomar decisiones. Procesos internos lentos. Estrategias de marketing pensadas para consumidores que ya no existen. El resultado es una desconexión creciente. Las empresas hablan un idioma. El mercado habla otro. Cuando se analizan los datos de consumo, muchas empresas tienden a explicarlo todo desde la macroeconomía: inflación, ingresos, incertidumbre. Pero hay otra variable que se menciona menos: la relevancia. ¿El producto sigue siendo atractivo?¿La marca sigue conectando con el consumidor?¿La propuesta de valor sigue siendo clara? En muchas categorías la respuesta empieza a ser incómoda. Las marcas se volvieron parecidas entre sí. Las propuestas se volvieron previsibles.Las campañas repiten fórmulas que funcionaban hace veinte años. Y mientras tanto el consumidor cambia. El marketing masivo pierde fuerza. Las recomendaciones ganan poder. Las comunidades digitales influyen más que muchas campañas publicitarias. En ese nuevo contexto, la marca que no se reinventa empieza a volverse invisible. En mis charlas suelo repetir una idea que incomoda a muchos ejecutivos: Hoy la ventaja competitiva más importante ya no es el tamaño. Es la velocidad. Velocidad para entender al consumidor. Velocidad para probar ideas. Velocidad para lanzar productos nuevos. Velocidad para corregir errores. Y ahí es donde muchas corporaciones encuentran su mayor dificultad. No porque les falten recursos. No porque les falte talento. Sino porque las estructuras que las hicieron exitosas en el pasado hoy las vuelven lentas. Los emprendedores prueban diez ideas en el tiempo que una gran compañía tarda en aprobar una. Las startups ajustan sus productos en semanas. Las grandes empresas lo hacen en años. Y el mercado actual ya no espera. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a una transición Cada vez que se habla de crisis de consumo, se instala una sensación de pesimismo generalizado. Pero la historia económica muestra algo interesante: cuando los mercados cambian, no todos pierden. Algunos simplemente entienden antes hacia dónde va el mundo. Hoy hay empresas creciendo incluso en categorías complejas. ¿Por qué? Porque interpretaron el cambio. Entendieron que el consumidor busca autenticidad. Que el valor percibido importa más que el volumen. Que la experiencia pesa tanto como el producto.} Que las marcas deben conversar, no solo comunicar. En definitiva, entendieron que el marketing del futuro se parece menos a la publicidad tradicional y más a la construcción de relaciones. La pregunta incómoda que muchas empresas evitan Por eso, cuando me preguntan en las conferencias qué hacer frente a la caída del consumo, suelo devolver una pregunta. Una pregunta incómoda. ¿El problema es realmente el consumo…o es que tu empresa sigue vendiendo con un modelo que ya quedó viejo? Porque si el mercado cambió -y todo indica que cambió- entonces el desafío no es esperar que vuelva el consumidor de antes. El desafío es aprender a vender en el mundo que viene. Y en ese mundo, las empresas que sobrevivan no serán necesariamente las más grandes. Serán las que aprendan más rápido.