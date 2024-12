La confianza de empresarios del agro tocó un nivel histórico pero aun piden el fin de las retenciones

Los empresarios del agro elevaron sus niveles de confianza en la Argentina, al punto de superar el nivel más alto registrado desde 2017. Sin embargo, insistieron en la implementación de medidas que permitan mejorar la competitividad de sus empresas, así como también el fin de las retenciones y del cepo.

El alto nivel de confianza se explica, en este caso, por la buena evaluación de la situación del país. Esto sugiere que los empresarios valoraron positivamente el ordenamiento macroeconómico que logró este año el Gobierno.

Sin embargo, a nivel micro, indicaron que aún persisten una serie de factores que inciden sobre la situación económica y financiera de las empresas, tales como las restricciones cambiarias, la presión tributaria (principalmente derechos de exportación), los bajos precios internacionales, entre otros.

Estas son las razones por las que, a pesar del orden macro, las empresas no tienen las mejores expectativas de cara al año que viene. De hecho, con el escenario actual de falta de incentivos para exportar, y sin que haya a la vista una implementación de un dólar especial o una baja de retenciones , por el momento, los productores entienden que no hay razones para pensar en sumar inversiones.

Estos datos surgen del relevamiento de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA) que realiza la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, más conocida como Movimiento CREA.

En este contexto, los empresarios cambiaron sus métodos de resguardo y financiamiento. En el primer caso, la encuesta reveló que dejaron de utilizar bienes conocidos y optaron por otros no tan convencionales para el sector.

Es por eso que se presentó una baja en el resguardo de valor en granos, hacienda e insumos, mientras que se registró un crecimiento en el uso de fondos, bonos y acciones. " Parte de esa decisión se debe a los cambios en el contexto macro (situación cambiaria y normalización de las importaciones) como así también a las relaciones de precios de los bienes agro y otras opciones", sostiene el informe.

Además, tras la apreciación cambiaria y la -casi- eliminación de la brecha, bajaron fuertemente las tasas para créditos en moneda extranjera. De hecho, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 el stock de crédito en dólares para el sector agropecuario en términos reales fue de u$s 1,2 millones. Esto que arrojó una variación de 180 por ciento.

Por el contrario, el financiamiento en pesos tuvo una retracción del 2% en el mismo período.

Durante el último lustro se registró, además, un aumento en el costo de cosecha, asociado, según la entidad, a la evolución de la inflación y el tipo de cambio, las restricciones al comercio e incrementos en el gasoil. De este modo, la tarifa esperada para la cosecha fina es u$s 70 por hectárea (ha).

No obstante esta situación, el sector espera que el año cierre con récord de exportaciones. Con China como principal destino de los envíos de carne bovina (73,6% de participación), las exportaciones de la Argentina entre enero y octubre de 2024 se incrementaron en un 14,4% respecto al mismo periodo de 2023. En el caso de la facturación, la suba fue del 7 por ciento.

Qué esperan los empresarios del campo para 2025

Las expectativas del sector agroindustrial para el año que viene no son las más optimistas. De hecho, nada menos que el 65% de los hombres de campo afirma que no tiene expectativas de realizar desembolsos significativos en activos fijos durante los próximos 12 meses , una situación que se da muy especialmente porque no ven que mejore su situación financiera.

A esto se le deben sumar factores como el poco incentivo que perciben para realizar inversiones, la falta de financiamiento o alto costo del mismo.