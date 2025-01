Inversión millonaria: llegan u$s 43 millones para una mina de oro 'joven' argentina

La minera canadiense Fortuna Mining anunció inversiones por u$s 42,9 millones en su mina argentina de oro Lindero. En su reporte a inversores, con su balance del año cerrado y con los planes para este 2025, la compañía apuesta por lograr menores costos, más producción y energías renovables.

Según detalló la empresa, los desembolsos incluyen u$s 17,4 millones en proyectos de capital, u$s 3,4 millones en exploración de terrenos (Brownfields) y u$s 22,1 millones en costos de desmonte y retiro de materiales.

Lindero es una mina de oro a cielo abierto que está en producción desde 2021, ubicada al sur del salar de Arizaro en Salta, operada por Mansfield Minera, una subsidiaria de Fortuna Silver. Se encuentra a 3500 metros de altura, con reservas de 84,2 millones de toneladas, donde procesa el mineral por lixiviación. Es el primer proyecto metalífero en Salta.

Fortuna adquirió el proyecto en fase de desarrollo en julio de 2016. Durante el año siguiente, optimizó el estudio de viabilidad y comenzó dos años después con las actividades masivas de movimiento de tierras. El primer vertido de oro de la mina se produjo el 20 de octubre de 2020.

Ahora, Fortuna Mining prevé que el costo en efectivo aumente este año a entre u$s 1060 y u$s 1235 por onza de oro, como consecuencia de un mayor índice de desbroce, la apreciación del peso argentino y un menor head grade compared vs el año pasado. El HGC es vital ya que compara el grado promedio del mineral y el de corte, éste último mínimo a partir del cual es económicamente viable procesar el oro.

La compañía espera que el costo de operación mejore este año, hasta situarse entre u$s 1600 y u$s 1770 por onza de oro, lo que refleja menores inversiones de capital en equipos e infraestructuras del 67% en comparación con 2024, parcialmente compensadas por el aumento del costo en efectivo.

Para sus planes este año, planea cerrar las actividades finales del proyecto de la plataforma de lixiviación y desmovilizar a los contratistas en el primer trimestre de 2025, lo que llevará a un costo de operación más alto en el primer trimestre pero que disminuya progresivamente en los siguientes trimestres del año.

La compañía también apuesta a las energías renovables. Explicó que el proveedor de energía de Lindero empezó a trabajar en un proyecto de central solar de 14,5 MWh en septiembre de 2024, que se completó en un 41% y ya se ha instalado un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 1 MWh conectado a la central eléctrica existente. Se espera que el proyecto esté terminado en el tercer trimestre de 2025.