Mercado Libre da un paso firme hacia la transformación de su ecosistema de servicios al presentar Meli+, un innovador programa de suscripción que reemplazará al tradicional Nivel 6 a partir del 6 de mayo.

La iniciativa, presentada en el evento Mercado Libre Experience la semana pasada, se consolida tras extensos encuentros con usuarios y el análisis de experiencias previas en Brasil y México. El objetivo es ofrecer beneficios tangibles y una experiencia integral con la simplificación del uso .

“Los usuarios nivel seis - quienes hoy generan aproximadamente un tercio de todas las ventas - son clave en esta nueva fase. Ellos evolucionan y nosotros también” , enfatizó Pablo García, vicepresidente de Loyalty & Entertainment de Mercado Libre.

Pablo García, vicepresidente de Loyalty & Entertainment de Mercado Libre

Meli+: cuáles son los beneficios

Durante su intervención en el Mercado Libre Experience, destacó que el nuevo programa se fundamenta en cinco pilares esenciales, identificados a partir de la retroalimentación directa de los usuarios

Uno de ellos son los envíos gratis. “El costo de envío era una de las principales barreras. Con Meli+ cualquier compra desde 15.000 pesos, y hasta en ítems vendidos a través de Flex, contará con envíos gratis, lo que potenciará la conversión” , explicó García en la conferencia.

El segundo pilar son las cuotas sin Interés. Los suscriptores podrán acceder a hasta tres cuotas extra sin interés y ampliarán las facilidades de financiación en productos con precios de hasta 170.000 pesos. Por ejemplo: si hay un producto a la venta con la posibilidad de pagar 3 cuotas, los usuarios Meli+ podrán pagarlo en 6 cuotas, y así sucesivamente hasta las 12 cuotas.

El tercero son los descuentos especiales. La plataforma brindará promociones exclusivas que permitirán a los usuarios ahorrar en cada compra para impulsar la actividad comercial en el sitio.

El entretenimiento no se queda atrás. Meli+ Total se diferencia al incluir la suscripción a Disney+ Estándar con Anuncios sin costo adicional, además de un 30% de descuento en otras plataformas de streaming como Max, Paramount+, Universal y ViX Premium. García enfatizó que “Disney es una plataforma superpreferida, lo que resulta clave para segmentar a los usuarios que buscan tanto entretenimiento como beneficios en compras” .

La propuesta elimina el tradicional sistema de puntos por la suscripción mensual sin períodos mínimos de permanencia. Esto permite que los usuarios activen, pausen o modifiquen su plan en cualquier momento desde la aplicación de Mercado Libre, lo que otorga flexibilidad.

“Nos sentamos con nuestros usuarios, escuchamos lo que necesitaban y diseñamos una oferta donde el ahorro real supera con creces el costo de la suscripción. En Brasil y México, más del 65% de los suscriptores ya ahorran mensualmente una suma que excede el valor pagado” , explicó García.

Meli+: cuáles son las suscripciones

La propuesta contiene 2 modalidades:

Meli+ Esencial (desde $3.490 mensuales):

Acceso a envíos gratis en productos identificados con la etiqueta Meli+ (con un valor mínimo de compra de 15.000 pesos).

Delivery sin cargo en pedidos superiores a 4.000 pesos.

Hasta tres cuotas extra sin interés en compras previamente calificadas.

Promociones y descuentos exclusivos diseñados para aumentar el poder de compra del usuario.

Meli+ Total (desde $7.990 mensuales):

Incluye todos los beneficios del plan Esencial .

Suscripción sin cargo adicional a Disney+ Estándar con Anuncios, con la posibilidad de actualizar el plan a versiones superiores directamente desde la cuenta.

Descuento del 30% en suscripciones a plataformas de streaming adicionales, ampliando la oferta de entretenimiento.

Ambos planes se pueden abonar mediante saldo en Mercado Pago o tarjeta y se gestionan de forma completamente digital.

La integración con servicios de entretenimiento como Disney+ y Mercado Play no solo aporta valor al usuario final, sino que abre nuevas oportunidades para que los anunciantes conecten con un público altamente segmentado.

“La posibilidad de pautar en Disney+ aprovechando las audiencias de MercadoLibre crea un ciclo de awareness, consideración, performance y transacción muy efectivo” , comentó García.

Con la expansión de Mercado Play, la plataforma de streaming gratuita de la compañía, Mercado Libre se posiciona para ofrecer formatos publicitarios en video, lo que permitirá a marcas y vendedores implementar campañas de marketing integradas.

Expansión de suscriptores y mejoras: los objetivos de Mercado Libre

Durante el evento y en la entrevista con El Cronista, el ejecutivo destacó que el objetivo principal es incrementar significativamente la cantidad de suscriptores a lo largo del año. La experiencia positiva ya registrada en Brasil y México respalda la apuesta, ya que los usuarios comprobaron que la propuesta es altamente valorada.

La flexibilidad del sistema, junto con la posibilidad de elegir entre diferentes planes según los hábitos de consumo, hace que Meli+ sea accesible para diversos perfiles de usuarios.

“La suscripción se paga sola. Cada mes, la mayoría de los suscriptores ahorran en beneficios más de lo que les cuesta la membresía, lo que demuestra que estamos en el camino correcto” , aseguró García.

Además, no descarta la incorporación de nuevos beneficios en el futuro. La compañía se muestra abierta a ajustar y sumar herramientas, siempre con el objetivo de mejorar la propuesta de valor y facilitar la experiencia de compra y venta.