El grupo financiero de Javier Timerman suma a expertos en compras y ventas de empresas y se mete en el negocio de M&A

El grupo financiero de Javier Timerman, Adcap Grupo Financiero, suma una nueva área a sus negocios: Corporate Finance, con dos ex KPMG, Claudio Boueke y Hernán Pflaum, como socios y responsables de esa práctica. De esta manera, a través de la nueva división, la consultora se adentra en el mundo de las ventas, fusiones y adquisiciones de empresas (M&A) , como así también en sus valuaciones y financiamiento.

Claudio "Klaus" Boueke y Hernán Pflaum trabajaron durante más de 20 años en la big four KPMG, ocupando diversas posiciones jerárquicas. Durante esas dos décadas, y con una extensa trayectoria, ambos profesionales participaron en una gran cantidad de transacciones, incluyendo algunas de las operaciones más importantes del mercado argentino y latinoamericano.

A su vez, como parte de esta nueva etapa, Adcap incorpora a su estructura societaria a Gerónimo Timerman, familiar de Javier, quien ocupará el rol de Business Development. Con un Executive MBA del IAE Business School, fue socio de KPMG en la Argentina y Brasil, y luego se desempeñó como Managing Director de KPMG en los Estados Unidos.

"Es un placer para nosotros anunciar que sumamos a estas tres personas con tanta experiencia internacional en temas corporativos y lanzar junto a dos de ellos esta nueva línea de negocio de Adcap. Estamos seguros de que esta nueva unidad complementará muy bien a nuestras otras áreas de negocio, brindando un mejor servicio a todos nuestros clientes", aseguró Agustín Honig, socio de Adcap Grupo Financiero y cofundador de la compañía, junto a Javier Timerman y Juan Martín Molinari.

Las tres nuevas incorporaciones de Adcap: Gerónimo Timerman, 'Klaus' Boueke y Hernán Pflaum.

La nueva unidad que el grupo lanzó promete una alta actividad el año próximo, teniendo en cuenta que, en línea con lo ocurrido en 2022, se espera un volumen considerable de operaciones M&A, teniendo en cuenta el ajuste que muchas compañías harán en un contexto recesivo y la oportunidad que significa para compradores adquirir activos a bajo precio.

Después de años prácticamente sin actividad, el negocio de fusiones y adquisiciones parece reactivarse en la Argentina, estimulado, precisamente, por los bajos precios de los activos. Según un informe reciente de First Capital Group, en lo que va del año se registraron 83 operaciones de fusiones y adquisiciones, que totalizaron un monto de u$s 3750 millones en el mercado local. Asimismo, hay 15 operaciones que todavía no se terminaron de completar pero que fueron anunciadas, por un monto total de u$s 200 millones.

De esa manera, según el relevamiento, el año se encamina a cerrar con una recuperación del flujo de transacciones cercanos a los valores históricos, en torno a las 100 deals anuales, superando los niveles de 60 transacciones que se observaron en 2020 y 2021, producto del impacto que significó la pandemia.

Así, Adcap Grupo Financiero continúa diversificando sus servicios. El grupo nació en 2009 y ya tiene operativas otras unidades, como el broker Adcap Securities Argentina, la gestora de fondos Adcap Asset Management y la fintech de ahorro e inversiones Banza.



A través de estas distintas empresas, el grupo atiende a clientes tanto individuales como corporativos e institucionales, brindando diversos servicios de asesoramiento e inversión, desde una perspectiva global, pero con un tratamiento personalizado.