El desafío de incluir mujeres en un sector muy masculinizado

Tanto la industria financiera, como la de tecnología, son sectores en los que prima la participación de los hombres. De hecho, es un lugar difícil de acceder para las mujeres, a pesar de tener la formación adecuada y estar capacitadas para hacerlo. Por eso las empresas buscan eliminar estas dificultades en pos de aumentar la participación femenina.

Al respecto, María Eugenia González, responsable de Cultura y People Experience de Prisma Medios de Pago, señaló: "Dentro de nuestro modelo de gestión, definimos tres ejes de trabajo que tienen que ver con la diversidad generacional, la diversidad en términos de género y la diversidad cultural. Es importante tener una mirada más sistémica y más amplia y después enfocarnos en estos ejes en los que generamos prácticas y acciones específicas".

De esta forma, reveló que, todos los años, la compañía define cuáles son los hitos en los que quiere generar impacto, ruido o sensibilización. Estos, a su vez, están conectados con las efemérides. Entonces, "el 8M, por ejemplo, es un hito, en junio trabajamos el orgullo, en octubre nos focalizamos en diversidad cultural y en diciembre hacemos foco en discapacidad", develó González.

Y continuó: "De nada nos sirve convocar personas que puedan tener algún tipo de estas discapacidades o diversidades en general, si no habilitamos espacios positivos de trabajo".

Generar entornos diversos

En este sentido, recalcó que las compañías pueden generar entornos diversos, pero, si no logran que esa diversidad agregue valor, no sirve. "Hay algo de particular en la inclusión de los líderes en estos temas. Entendemos que esto tiene un valor para el negocio", explicó.

Este año, la compañía lanzó Empower, un programa de desarrollo de liderazgo de mujeres. "La industria convoca a personas del mundo financiero y personas de tecnología. Estos dos sectores, tanto el financiero, como el tecnológico, son muy masculinizados. Si bien el comienzo de este problema viene desde la formación, o el acceso a la educación, no hay muchas mujeres en roles de liderazgo en esas industrias", dijo la ejecutiva.

Entonces, este programa, se diseñó entendiendo que, muchas veces, "no hay que focalizar en el desarrollo de capacidades técnicas, porque las mujeres, en ese sentido, no tienen un problema. Sino que lo vemos en generar redes y en la posibilidad o imposibilidad de tener roles de visibilidad en las organizaciones".

El fin del programa fue desarrollar aquellas capacidades que tienen que ver con ocupar lugares relevantes en las organizaciones. "Lo hicimos a través de mentoras externas. Entonces, hay algo que necesitamos, como red de mujeres líderes, y es una inspiración, una generación de equipos que trasciendan a las organizaciones".

La empresa argentina de tecnología que ofrece soluciones de pago y procesamiento realizó la primera camada de esta iniciativa junto a la Red Di Tella, con el fin de crear conversaciones de valor y brindar herramientas, para lograr que cada vez haya más mujeres líderes en la organización.

"Tenemos el compromiso de poder tener un mejor mix en los roles de liderazgo. Hoy tenemos un 37% de mujeres en este tipo de posiciones y queremos llegar a un nivel mayor en este sentido. Creemos que hay mucho talento y muchas mujeres que pueden ocupar estos roles. La expectativa es, el año que viene, continuar con este programa, no solo con mentoras externas, sino con las propias mentoras que generamos internamente", finalizó González.