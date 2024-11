Costa: "Una vez que lográs que alguien se ría, es imposible vivir sin eso"

Tuvo una infancia difícil, pero reconvirtió ese sentimiento y quiso hacer reír a la gente. Esa es la historia de Costa, la actriz, panelista y humorista argentina.

"Yo tuve una infancia solitaria pero muy feliz. Estaba armada por mis propias ficciones. En mi casa comíamos con el televisor arriba de la mesa con el programa de Mirtha Legrand. Pero mi sueño no era estar en la televisión, sino que había descubierto que, con la actuación podía ser Cyrano de Bergerac o podía ser Sor Juana Inés de la Cruz y que no había distinciones. Era una artista", dijo.

"Una vez que logras que otro se ría con una ocurrencia tuya, es imposible vivir sin eso", expresó convencida.

Costa aseguró que, en los tiempos que corren "se volvió muy difícil hacer humor. Yo seguramente he herido gente con cosas que dije, pero que, a mí, no me parecían graves. Hay un límite y que es cuando al otro le duele. Contra eso no se puede hacer nada".

En ese sentido, asumió que "hubo mucha gente con la que me he tenido que disculpar y corregirme. Ahora vivimos en un tiempo de corrección política insoportable porque todos toman agua bendita a la mañana y todos hacen humor inteligente. Por suerte yo no".

Y agregó: "En la Argentina, el problema no es el pueblo, sino que son los políticos que nunca están a nuestra altura. En la Argentina no votamos, elegimos entre la horca o la silla eléctrica".