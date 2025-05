El desafío de capacitar para no quedar afuera de los cambios

Una de las pocas cosas que se mantuvo estable desde la pandemia hasta la fecha fue el cambio constante. Por eso, las empresas se esfuerzan por capacitar a sus talentos para no quedar afuera.

Verónica Climent, gerente de People & Culture de Santander Argentina, comentó que el desafío viene desde el negocio: "A medida que este se transforma, nosotros tenemos que cambiar nuestra gestión y acomodarnos a las condiciones de la empresa".

Y continuó: "El cambio es lo único que vamos a sostener de acá en adelante. Sabemos que va a continuar por lo que el desafío es ese. Tenemos que prepararnos, desde los equipos de gestión de personal, para que las personas tengan las herramientas para ser flexibles y que puedan aprender rápidamente e incorporar todo el mundo tecnológico en las distintas áreas".

Por su parte, Romina Cavanna, vicepresidente de Recursos Humanos de Pan American Energy, dijo que, actualmente "es todo nuevo y por eso se buscan cada vez más capacidades en los profesionales". No obstante, también recalcó que la Argentina tiene profesionales muy buenos que se adaptan a cuanto cambio hay.

"El desafío es cómo ayudar a las personas a trabajar con estas herramientas que son un hecho, que ya están instaladas y que transforman al negocio", dijo Climent.

Proceso de transformación

En el caso de Santander, ejemplificó, el sistema financiero pasó a ser un negocio de relaciones con clientes analógicos a clientes digitales. "Ese cambio fue requirió un proceso de transformación tanto para la empresa como para los usuarios. El foco siempre está en generar valor en acompañar a las personas y a las empresas a progresar", expuso.

En tanto, respecto al acopmañamiento que deben hacer las empresas para que sus empleados incorporen herramientas, comentó: "Si bien hay personas que tienen desarrollada la capacidad de adaptación, la flexibilidad y la estabilidad, hay otras que requieren de cierto acompañamiento. Es por eso que desde la organización, nuestra responsabilidad es poder ofrecer herramientas para que las personas puedan tener ese cambio o adaptación que tanto se demanda".

Esta situación se vuelve indispensable, sobre todo en un contexto que evoluciona con muchísima velocidad y que demanda una rápida adaptación y flexibilidad. "Necesitamos renovar nuestras habilidades todo el tiempo para poder ser elegibles y estar a la altura de lo que el negocio va necesitando", sostuvo.

En el caso de PAE, Cavanna recalcó que la compañía no solo está presente en la Argentina, sino también en Brasil y México. Además, no solo está en un solo negocio, sino que, recientemente, incorporó el litio y el GNL. "Hicimos un paso de empresa de oil & gas a empresa energética. No es lo mismo, tuvimos que incorporar mucha tecnología que nos abrió un panorama totalmente distinto".