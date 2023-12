BP echó a su CEO y recortó su remuneración en más de u$s 40 millones

La petrolera británica BP echó a su CEO, Bernard Looney, y recortó su remuneración en más de u$s 40 millones luego de determinar que el ahora exejecutivo había incurrido una falta grave, al ocultar relaciones personales que mantenía con algunos de sus compañeros de trabajo.



El directorio de la petrolera tomó la decisión ayer sin previo aviso e informó mediante un comunicado que Looney no recibiría más salario o beneficios a partir de la fecha de despido. Eso significa que no se le pagaría un bono anual para el año fiscal 2023. Además, el despido acorta el período de preaviso de 12 meses del ex-CEO, que había renunciado en septiembre por no haber revelado completamente detalles de relaciones personales pasadas con colegas.

BP indicó que la remuneración de Looney se redujo en 32,4 millones de libras (u$s 40,53 millones). El 87% del recorte se debió a su dimisión el 12 de septiembre, el 10% a la decisión del consejo de destituirlo por falta grave y el 3% restante se hizo a discreción del consejo.

"Estoy decepcionado por la forma en que se ha gestionado esta situación", declaró Looney en un comunicado difundido ayer.

Bernard Looney fue despedido ayer por el directorio de BP

El presidente Helge Lund está dirigiendo una investigación, con la ayuda del estudio de abogados Fairfields, sobre las relaciones no reveladas de Looney para determinar si infringieron las normas de la empresa, según dijeron fuentes de la empresa a Reuters a principios de este mes.

El ex-CEO también tendrá que devolver el 50% de la parte en efectivo de su bonificación en efectivo de 2022, alrededor de 420.000 libras.

La dimisión de Looney en septiembre se había producido después de que el consejo investigara acusaciones similares contra él en mayo de 2022, tras lo cual el ahora exejecutivo dio garantías al consejo sobre su conducta pasada y futura.

Engaño

"Tras una cuidadosa consideración, la junta ha concluido que, al proporcionar garantías inexactas e incompletas en julio de 2022, Looney engañó a sabiendas a la junta", dijo BP en un comunicado el miércoles.

El paquete salarial de Looney rondó los 12 millones de dólares en 2022, después de que la subida de los precios de la energía generara beneficios récord para las compañías de petróleo y gas.

Tras la dimisión de Looney, BP nombró CEO interino a Murray Auchincloss, que dirigió las finanzas bajo el mandato de Looney. Ahora, se espera que el consejo tome una decisión sobre el próximo número uno permanente en el primer trimestre de 2024.