Tras postergar su IPO, Molino Cañuelas reestructura deuda

Debido a la fuerte volatilidad y la crisis cambiaria de los últimos meses, la compañía Molino Cañuelas decidió contratar la asesoría financiera de la empresa Lazard con el objetivo de refinanciar su deuda.

La depreciación del peso repercutió en la disminución de su capacidad para pagar obligaciones a corto plazo con bancos locales, informó la agencia Bloomberg. Según consignó, la compañía ostentaba una deuda por alrededor de $ 20.900 millones de pesos (unos u$s 760 millones) al 28 de febrero. Sin embargo, también destacó que no tiene planeado solicitar la protección de los acreedores y busca encontrar una solución con los principales prestamistas, tal como sostuvo un funcionario de la compañía. Entre ellos, se encuentran bancos como el Banco Nación, el HSBC Argentina o el Banco Galicia.

En abril pasado, en una presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) la compañía había afirmado que la volatilidad en la economía y las medidas tomadas por el gobierno "han tenido y se espera que continúen teniendo un impacto significativo. No podemos ofrecer ninguna garantía de que los futuros desarrollos económicos, sociales y políticos, sobre los cuales no tenemos control, no perjudiquen nuestro negocio, nuestra condición financiera y los resultados de nuestras operaciones". La compañía pospuso su oferta pública inicial (IPO) en Nueva York y Buenos Aires en noviembre pasado, debido a la volatilidad del mercado. Preveía recaudar hasta u$s 333 millones, para pagar u$s 142 millones de deuda pendiente pero la tuvo que posponer horas antes de fijar el precio de la venta.

En enero contrató al Bank of America para reiniciar la oferta pública fallida, que antes había sido dirigida por JP Morgan Chase. En este sentido, la compañía sostuvo que sigue lista para lanzar la oferta y todavía espera la oportunidad.

La firma, principal exportador de harina de trigo del país, dueño de la marca de bizcochos "9 de Oro" y controlada por la familia Navilli, operó con pérdidas en los primeros nueve meses de 2017, según una presentación ante la SEC.