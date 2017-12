Primer vuelo de FlyBondi: el bautismo de Nelson, uniformes cool y gangas a Córdoba

La aerolínea Flybondi presentó hoy su primer avión en Aeroparque y anunció que comenzará a volar a Córdoba desde el 3 de enero, con pasajes por 788 pesos sin impuestos.

Se trata de un Boeing 737-800, el primero de un total de 10 que llegarán a lo largo de 2018, y que fue bautizado por un cura, un rabino y un imán. El avión se llama Nelson, como la mascota de Julian Cook, el CEO de la compañía.

Tras la presentación oficial, el ejecutivo dialogó con El Cronista y confirmó que en "un período de 15 días la empresa iniciará la venta de los tickets para los primeros vuelos", desde su página en internet. Además, dijo que espera transportar el año que viene dos millones de pasajeros, lo que representa un 15% del mercado, y hasta se animó a pronosticar que para 2021 el objetivo es alcanzar los diez millones al año.

Julian Cook dijo que el objetivo de Flybondi es transportar el año próximo dos millones de pasajeros

A fines de enero la aeronave con capacidad para 189 pasajeros comenzará a operar también desde Buenos Aires. Para ese fecha se prevé que finalicen las obras en el aeropuerto de El Palomar, desde donde también operará Norwegian, otra low cost que desembarca en el mercado argentino.

"Es el resultado de dos años de trabajo. Esta es una empresa hecha desde cero, una startup argentina con 140 empleados con un capital de 75 millones de dólares", señaló Cook, quien añadió que el de Flybondi "es un modelo que existe hace más de 40 años en todo el mundo".

El ejecutivo explicó además las razones del lema de la empresa "La libertad de volar". "Refleja nuestro objetivo que es dar a millones de argentinos la libertad de volar. Sólo el 7% de la población puede volar en avión hoy. Nosotros queremos que pueda hacerlo el 93% restante", afirmó.

El primer avión de Flybondi tiene capacidad para 189 pasajeros.

Cook anticipó que los vuelos entre Córdoba y Buenos Aires costarán $ 788 sin impuestos (con un 20% de descuento si se compra antes de los 10 días) y que los usuarios tendrán la posibilidad de pagar en cuotas. "Tenemos la oportunidad de dar un servicio de buen precio y amigable. Estamos analizando si, en una primera etapa, podemos pagar nosotros los impuestos que recaen en el consumidor final, para que puedan acceder a vuelos más económicos", continuó.

En cambio no estarán incluido en el precio final, a tono con la condición de low cost de la aerolínea, es el despacho de equipaje y la comida. Así, por ejemplo, despachar una valija de hasta 25 kilos costará entre $ 150 y $ 250.

El negocio aerocomercial en la era K

En la presentación del primer avión de la nueva aerolínea participó también el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien recordó que los ejecutivos de Flybondi habían ido a ofrecer la idea a su antecesor, Ricardo Jaime, quien "le rompió el plan de negocios en la cara".

Dietrich culpó al kirchnerismo por la falta de nuevos jugadores en el mercado aerocomercial en los últimos 12 años.

"Hacer compañías de este tipo en la Argentina es todavía una carrera con obstáculos. Estos mismos emprendedores fueron a verlo hace 10 años a (el exsecretario de Transporte, Ricardo) Jaime y les rompió el plan de negocios en la cara diciéndoles que esto nunca iba a pasar en la Argentina", contó.

Y continuó: "Había un funcionario que, según su inspiración, decidía qué pasaba y no pasaba. Por esa visión, en los últimos 12 años no hubo nuevas empresas aerocomerciales en Argentina. Por eso no tuvimos dudas desde el día en que fueron a vernos de que estas cosas valían la pena".

Reclamos por la banda mínima

Cook aprovechó la presencia de Dietrich para reclamar la eliminación del precio mínimo para los pasajes, que impiden a las low cost vender a un precio aún inferior.

Según explicó el ejecutivo, el pasaje a Córdoba desde Buenos Aires, que se ofrecerá a $ 788, Flybondi podría ofrecerlo a $300.

El costo de un pasaje de Buenos Aires a Córdoba será de $ 788 más impuestos.

"Argentina es el único país en el mundo donde existe la banda mínima de precios, que no nos permite vender al precio que queremos vender. Nosotros podríamos vender a un 70% menos que los precios actuales de la banda mínima", disparó.

Consultado al respecto, Dietrich eligió reírse y recordó que "una y otra vez", el CEO de Flybondi le insistió sobre las tarifas mínimas que hoy rigen para el mercado de cabotaje.

"Es la vez número un millón que me pide por la banda tarifaria", bromeó el funcionario, confirmando que el piso bajó un 15% en dólares desde 2015 y que no se modificó a pesar de la inflación.

La primera low cost argentina

Fundada en 2016 bajo el ala de Julian Cook, Flybondi es la primera aerolínea low cost de origen argentino. Para los próximos cinco años, su objetivo es duplicar el mercado aerocomercial y transportar 10 millones de pasajeros con los precios más bajos del mercado. Dentro de ese plan se generarán 1500 nuevos empleos directos y 20.000 indirectos.

Los principales inversionistas de Flybondi Líneas Aéreas son Cartesian Capital Group y Yamasa, y los ex ejecutivos Michael Cawley (Ryanair) y Michael Powell (Wizz Air) son también accionistas de la línea aérea de Argentina.

La tripulación tendrá el mismo uniforme para limar jerarquías.

Uniformes con zapatillas

Le empresa decidió que la tripulación de cabina y personal del aeropuerto se vestirán igual para limar jerarquías y formalidades.

Así se encargó a Cora Groppo el diseño de la indumentaria que consta de camisa blanca, sweater amarillo, pantalón y campera gris (con detalles en amarillo) y zapatillas negras.

"Es la primera compañía que volará con zapatillas en la Argentina", contó Julian Cook.