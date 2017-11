Obras en terminales de Aeroparque y Ezeiza costarán u$s 915 millones

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó ayer el plan de reformas del Aeroparque Jorge Newbery y del aeropuerto internacional de Ezeiza, que demandarán u$s 915 millones de inversión.

También ratificó la construcción de una terminal para las aerolíneas de bajo costo en la base aérea de El Palomar, obra que se incluye dentro del plan de u$s 1.485 millones de inversión hasta 2019 en todos los aeropuertos nacionales.

El Gobierno busca duplicar el mercado de cabotaje para 2019, sobre tres pilares: la modernización de la infraestructura con el rediseño del espacio aéreo, el crecimiento de Aerolíneas Argentinas y la incorporación de nuevas empresas aéreas.

Entre 2016 y 2019, el Gobierno informó que se habrán invertido u$s 1.485 millones, de los cuales u$s 1.320 millones irán a obras en aeropuertos y u$s 165 millones a navegación aérea, informó Télam. En el marco del XIV Foro de Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe, el ministro informó que ya se trabajó en la remodelación de terminales como las de Córdoba, Mendoza, Tucumán, Iguazú, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Trelew y Chapelco, entre otras.

En el Aeroparque porteño, la inversión prevista para las remodelaciones es de u$s 285 millones. Se hará una nueva terminal de partidas, nuevas plataformas para aviones en los sectores sur y norte y se ganará terreno al Río De la Plata para ampliar del área de operaciones. Ya se inauguró la nueva torre de control y estacionamientos cubierto y descubierto sur.

En Ezeiza, se destinarán u$s 630 millones en nueva torre de control (en ejecución), una terminal de partidas y plataforma para los vuelos de cabotaje. Estación aérea recibirá desde 2018 el 50% de los vuelos regionales que hoy operan en Aeroparque y desde 2019, a todos.

Dietrich ratificó que El Palomar funcionará como un aeropuerto para aéreas low cost, "ya se lo ha incluido en el Sistema Nacional de Aeropuertos y vamos a iniciar las obras necesarias para que allí operen esas aerolíneas", destacó. "La primera será Flybondi, que fue también la que tuvo la iniciativa, pero no será exclusivo y estará disponible para todas las low cost que operen en nuestro país", agregó. De hecho, Olé Christian Melhus, CEO de Norwegian Air Argentina, que volaría en cabotaje desde mayo próximo, indicó estar interesado en usar El Palomar como terminal y consideró importante que puedan operar desde allí vuelos de largo alcance, algo aún no previsto. De concretarse, sería el primer aeropuerto low cost de la región.