Lanzan la versión local de una selecta red global para ejecutivas

En un mes, la Women Corporate Directors Foundation (WCD), una de las principales redes globales de mujeres ejecutivas con 75 sedes, tendrá su capítulo local. Esta asociación nuclea a mujeres en todo el mundo que ocupan altos cargos directivos pero, a diferencia de otras redes femeninas, no está centrada en temas de género, sino en su rol en la gestión de sus empresas.



En la Argentina, la red se lanzará el próximo 20 de abril y será conducida por Gabriela Macagni, directora del Grupo Supervielle; Gabriela Terminielli, directora de Cadec SA Guillermo Carracedo y Asociados; y Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina. Su objetivo, según explicaron, es brindar una red de líderes donde cada una puede aprender de las otras: Sus integrantes podrán aprovechar el análisis y las perspectivas locales, regionales y globales de otras ejecutivas en todo el mundo.



Para ingresar al selecto grupo es requisito ocupar el cargo de CEO o de directora dentro de una corporación. "Esa es la primera condición para ser miembro. En otros países, como los Estados Unidos, también hay requisitos rigurosos en cuanto a la facturación de las compañías para integrar la red, pero en Latinoamérica ese número se ha flexibilizado porque no hay tantas empresas grandes ni tampoco muchas mujeres en los cargos más altos", precisó Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina. En la región, la red ya tiene presencia en Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Brasil (en Río de Janeiro y San Pablo) y Uruguay, donde comenzó a funcionar a desde el año pasado. La Argentina será el capítulo 76 de la organización.



"Está focalizada en todos los temas de gobierno corporativo. La misión es ayudar a estas mujeres una vez que llegaron. Hay tan pocas mujeres en los directorios que esta organización las prepara y ayuda a sostenerse para que haya más", destacó Gabriela Terminielli, directora de Cadec SA Guillermo Carracedo y Asociados.



"Este nivel de mujeres es bastante exclusivo y además del networking se priorizan los temas de gestión, algo que hoy no existe", agregó. La idea de las líderes del capítulo local es desarrollar al menos tres eventos por año.



La versión local de WCD no busca ser una organización masiva y, aunque ya cuentan con muchas interesadas en asociarse, cada inscripción es evaluada por la casa matriz. Cada una de las miembros deberá pagar un fee mensual, pero aclararon que será accesible y que no será un "filtro".



"Era necesario este espacio. Muchas veces me han llamado headhunters informalmente para buscar a mujeres ejecutivas de altísimo nivel. Ahora van a tener una organización de mujeres bien formalizada; es un diferencial enorme", destacó Vinitzky. Las ejecutivas, además, destacaron la importancia que está ganando la figura del director independiente dentro de las empresas y que cada vez más mujeres son buscadas para ocupar este rol. "La tendencia es que sea más profesional y que haya más mujeres", dijeron.