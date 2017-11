Expectativa por una semana récord: 1000 obras en venta por más de u$s 1000 millones

La próxima semana es la prueba de la fortaleza del mercado, en Nueva York todos compiten para ser los más exitosos. Christie’s comienza la semana con venta de obras impresionistas, serán 68 las ofrecidas en la noche del lunes, con una obra de Fernand Léger que esperan supere los u$s 60 millones, tres Picasso que van entre los u$s 30 y los u$s 12 millones, cuatro Claude Monet entre u$s 7 y u$s 20 millones. Y para nosotros la obra más bella es un paisaje de Van Gogh de más de u$s 50 millones, que creemos se irá para Asia.

Obras de Kandinsky, Magritte, Matisse, Renoir, Van Dongen, Miró y Moore son parte de las 18 piezas que deberán venderse en más de u$s 10 millones, de acuerdo a sus bases y sus garantías. Al día siguiente serán obras realizadas sobre papel y hay una docena que está cotizada en más de u$s 500.000, sobresalen pasteles de Degas y témperas de Miró. Luego ofrecerán 240 obras en venta con una colección extraordinaria de nuestro escultor de animales preferido, el genial Rembrandt Bugatti (1884-1916). Son 7 obras fuera de serie fundidas maravillosamente a la cera perdida por Hébrard, donde hasta podemos ver las huellas digitales de este genio. Hay dos pequeños leopardos realizados cuando contaba 28 años y seguramente realizados en el Zoológico de Amberes, donde él trabajaba, que creo se venderán en más de u$s 600.000, un rinoceronte que será más caro, y un elefante similar a los que llevan los autos Bugatti, creados por su hermano, y una carreta con seis caballos que es una pieza única y que se estima en más de u$s 1 millón.

Han realizado un catálogo especial de 52 páginas solamente para estas siete obras y el libro de toda la subasta es enorme, una maravilla de más de tres kilos. Sin duda saben que tienen un conjunto maravilloso y que será intensamente pujado.

El miércoles es el Día D. Se hace una subasta con 58 lotes realizados entre los años 1500 y 2000, con el Da Vinci "Salvator Mundi" que deberá superar los u$s 125 millones y algunos hasta arriesgan más de u$s 200 millones, un Warhol de u$s 50 millones, dos obras de Cy Twombly de otros u$s 50 millones, y un lindísimo Rothko de unos u$s 15 millones. Hay 15 obras que superan los u$s 15 millones de eventual precio de venta.

Sotheby’s tiene el lunes un remate conflictivo de arte norteamericano ya que hay consignadas a la venta 40 obras de un museo que aspira a recaudar u$s 60 millones para hacer obras y pagar gastos de personal con su venta y los donantes, y sus herederos, están litigando esta semana para suspender la venta.

El martes ofrece obras impresionistas, 11 de ellas con valores superiores a los u$s 5 millones. Un lindísimo Dalí, un Cézanne de manzanas, dos importantes Marc Chagall y dos Claude Monet de calidad superior que aspiran a más de u$s 20 millones de precio de venta.

Otra subasta con 300 lotes el miércoles, y el jueves un importante Mao de Andy Warhol de u$s 40 millones. También un pequeño tríptico de Bacon de u$s 50 millones, entre otras obras millonarias.