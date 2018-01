Eric Trump: "Queremos estar con un edificio en Buenos Aires"

Con un discretísimo operativo de seguridad, muy diferente a lo que podría esperarse para el hijo del presidente de los Estados Unidos, Eric Trump hizo hoy al mediodía una recorrida por la Torre Trump, el espectacular edificio que se está construyendo en frente al mar en la parada 9 ½ de La Brava, en Punta del Este. El primero con esa marca en Sudamérica. Se movió acompañado por cuatro o cinco agentes del servicio secreto, sólo reconocibles por sus audífonos, y se reunió con compradores y periodistas. Incluso se animó a algunas fotos en la entrada del edificio, donde varios turistas se asombraron al reconocerlo.

“Me encanta esta parte del mundo. Punta del Este es uno de los lugares más hermosos del mundo. Es seguro, amigable, con una gran cultura y excelente gente, muy relajado. Es una joya”, dijo, sin ahorrar elogios. “En Sudamérica hay gran cantidad de hermosos lugares. Pasé mucho tiempo en la Argentina, estuve en muchos lugares además de Buenos Aires y me encanta”.

-¿Habrá una torre Trump en Buenos Aires?

Estuvimos muy cerca de construir un edificio en Buenos Aires. Pero luego mi padre ganó la presidencia y decimos no hacer nuevos proyectos internacionales para evitar todo tipo de conflictos. Buenos Aires es un lugar en el que vamos a estar, lo conocemos bien, tenemos muchos amigos. La mayoría de los compradores de la torre Trump de Punta del Este nos han pedido un edificio en Buenos Aires. Me encantaría hacer un gran edificio residencial y un gran hotel. El golf se está convirtiendo en algo muy importante y si encontramos el lugar adecuado nos gustaría tener nuestra presencia también en ese área.

-¿Observa un cambio en el clima de negocios para las empresas extranjeras en la Argentina?

Era claro que la Argentina necesitaba abrirse al mundo. Por un largo tiempo, durante la última administración, era muy difícil importar y exportar, los impuestos eran muy altos y era duro hacer transacciones con el resto del mundo. Es algo que está cambiando. Y eso es muy bueno para el país.

-Desde que su padre es presidente, ¿cuál es su lugar ocupa en la compañía?

Todo. Me ocupo de todo. He estado en la compañía por 12 o 13 años, pero indirectamente estuve toda mi vida. Mi primer trabajo fue bien manual, me ocupaba de plomería y electricidad. Mi padre cree en el trabajo duro, en no malcriarnos y no ser muy indulgente con nosotros.

-¿Es más fácil hacer negocios con un padre presidente?

Es diferente. Un poco más difícil. Somos una compañía muy conservadora y entendemos que lo que él hace es lo primero y nada de lo que yo haga lo va a comprometer en ningún momento. Los proyectos internaciones que estaban en marcha continúan, pero no hay nuevos.

-¿Cuál fue el mejor el mejor consejo de negocios que le dio su padre?

Ser apasionado. Si no hay pasión, no se trabaja duro, y si no se trabaja duro no se llega al éxito. Hay gente que va a trabajar más duro que vos y va a ser más exitoso. Todos elegimos ser parte de esto. Si no fuera así, no estaría acá. No viajaría la cantidad de kilómetros que viajo y no estaría 200 días al año fuera de casa.

-¿Las críticas que recibe su padre afectan a la marca Trump?

La gente relevante en el mundo es aquella de la que se habla o se dicen cosas. Y la gente que tiene que tomar decisiones difíciles no siempre es popular. Hacer las cosas que hizo, como tener regulaciones más rígidas, pueden no ser popular, pero la Bolsa de Valores se fue hasta el techo, y el país todo se benefició. No es popular hacer oleoductos, pero transportar petróleo ahora es más barato y lleva beneficios a ese lugar. No importa lo que se diga en las redes sociales, no importa lo que diga yo; dentro de dos o tres años es cuando vamos a poder juzgarlo.

Departamentos de lujo, desde u$s 650.000 hasta u$s 10 millones

La torre Trump de Punta del Este, ubicada estratégicamente sobre la parada 9 ½ de La Brava, es el primer y único emprendimiento inmobiliario de la región con la marca Trump. Demandó una inversión de u$s 150 millones y está compuesta por 160 unidades de entre 113 y 300 metros cuadrados, con un valor promedio que ronda los u$s 6000 por metro cuadrado. También hay unidades tipo penthouses, de 831 metros cuadrados, cuyo valor asciente a u$s 10 millones.

Las unidades se entregarán en mayo de 2019 y ya se vendió el 75%. Del total de departamentos venidos (los penthousessiguen disponibles) el 85% fue comprado por argentinos. El resto se distribuye entre italianos, brasileños, uruguayos, alemanes y norteamericanos.

El proyecto es desarrollado por los empresarios argentinos Felipe Nicolás Yaryura Tobías y Moisés Yellati, titulares de YY Development, firma especializada en residencias de lujo y hotelería. Y el diseño fue realizado por el estudio Dujovne Hirsch & Asociados, liderado por el arquitecto argentino Berardo Dujovne, padre del ministro de Hacienda.

Se prevé que durante el verano se complete la venta de las pocas unidades que quedan disponibles en el emprendimiento. Cuenta con un sistema de financiación que permite pagar la mitad del valor de la unidad antes de tomar posesión y el resto financiado a 20 años a partir de la entrega de la unidad, con una tasa del 6% anual.

La torre de superlujo cuenta con 12.000 metros cuadrados de amenities que incluyen desde helipuerto y cancha de tenis cubierta (supervisada por Martín Jaite) hasta sectores para la práctica de golf, restaurante gourmet con room service para las unidades y un cigar humidor lounge.