El turf provincial busca mantener la subvención que financian tragamonedas

La industria del turf bonaerense manifestará hoy, junto a tres hipódromos, para mostrar su rechazo y preocupación por el proyecto de ley impulsado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que apunta a quitar la subvención que recibe el sector a partir de las tragamonedas.

Desde el sector dedicado a las carreras de caballos aseguran que, de quitarles el aporte del Fondo Provincial del Juego, la actividad quedaría sin sustento y unas 82.000 familias, sin trabajo.

Este jueves, el senado bonaerense tratará la modificación de la ley de Turf (13.253/2004), a pedido de Vidal. Desde el sector descuentan que será aprobado, porque Cambiemos tiene mayoría. La batalla se dará, entonces, en Diputados, luego del receso invernal, donde podrían lograr el rechazo a la medida, ya que cuentan con el apoyo de legisladores opositores.

El fondo fue creado en 2004 por el entonces gobernador Felipe Solá, ante el avance de las tragamonedas, que quitaban interesados a las carreras y, así, financiamiento a la actividad. El fondo se financia, por eso, con el aporte de las tragamonedas de la provincia, dinero que se destina a cinco hipódromos bonaerenses que no cuentan con esas máquinas de juego: La Plata, San Isidro, Tandil, Azul y Dolores, para dar sustento a la actividad de la que dependen también criadores, haras provinciales y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

La norma establece que el Estado debe aportar a las carreras de caballos entre 9% y 15% del Fondo Provincial del Juego. La actividad venía recibiendo unos $ 1.300 millones al año pero en enero Vidal decidió aplicar el mínimo de lo fijado por la ley y lo redujo a $ 1.000 millones, en un contexto inflacionario.

Desde el sector destacan que el fondo no es financiado por impuestos de vecinos ni por el Estado, sino por las tragamonedas y que, de quitarlo, no podrían subsistir. Se utiliza en un 70% para pagar los premios hípicos y en un 30% para destinar a inversiones y difusión de la actividad.

"En los 90 se aprobó la instalación de tragamonedas en la provincia; hasta entonces, iban unas 70.000 personas al hipódromo. Después, por las máquinas, se empezó a perder jugadores, que era lo que financiaba al sector. Ahora va mucha menos gente, de 3000 a 4000 personas. Es una industria importante, de la que dependen muchos pueblos de la provincia, dedicados a la cría de caballos de carrera", explicó Federico Pont Lezica, veterinario equino de San Antonio de Areco.

Pont Lezica precisó que la Argentina es el 4º productor de caballos de carreras, detrás de Estados Unidos, Australia e Irlanda, pero sólo el 3% se exporta. "En esos países, el Estado ayuda a los productores", explicó.

Desde el sector aseguran que no pudieron reunirse con Vidal, sólo con Matías Lanusse, director del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, pero no sirvió de nada. "Vidal quiere apropiarse de ese fondo para otros fines, que no especificó; pero fue creado para financiar al turf, sostiene a la actividad", dijo Pont Lezica, y graficó: "Desde que Vidal hizo el anuncio, cayó el precio de potrillos en remates públicos. Y después bajaron los premios".

En el sector destacan el potencial de esta actividad, de gran arraigo en la Argentina. "Macri busca inversores extranjeros; en la provincia hay 22 haras de inversores de Estados Unidos, Italia, Irlanda. Brasil, Brasil, Dubai, Sudáfrica y Perú. Así los espanta", explicó Ponte Lezica, y comentó que el valor de estos caballos va de $ 150.000 a $ 1 millón, según su genética.

"China está haciendo 10 hipódromos y no tiene caballos de carrera; nosotros podemos proveerle", auguró.

Se estima que en la Argentina hay 15.000 caballos de carreras en competencia. La actividad genera el 8,7% del producto nacional agropecuario y el 18,2% del pecuario.