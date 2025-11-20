Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3760.2 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,18%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.13%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.90%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en los días intermedios, seguido de una estabilización. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.53%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.15%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 376.020 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 752.040 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.880.100 pesos.