Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 9331 (La Luz) y las letras son: I O F Z.

 1°9331 11°8948 
 0127  12°1756
 3°2318  13°2673 
 2926  14°3672 
 1232  15°8217 
 6°0379  16°9737
 4232  17°0014 
 0857  18°0960 
 5801  19°0785 
 10°1166  20°9440 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 8053 - El Barco.

 1°8053 11°4531 
 0910   12°3785
 3°3113  13°3710 
 2900  14°3878 
 4267  15°9731 
 6°8100  16°5199
 7631  17°8313 
 8045  18°2014 
 2650  19°4086 
 10°2891  20°3918 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que hay un camino positivo por delante.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para embarcarse en nuevas aventuras.

Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Si el barco está a la deriva o en tormenta, puede indicar inseguridades o problemas que el soñador debe enfrentar en su vida diaria.