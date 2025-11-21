Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 9331 (La Luz) y las letras son: I O F Z.

1° 9331 11° 8948 2° 0127 12° 1756 3° 2318 13° 2673 4° 2926 14° 3672 5° 1232 15° 8217 6° 0379 16° 9737 7° 4232 17° 0014 8° 0857 18° 0960 9° 5801 19° 0785 10° 1166 20° 9440

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 8053 - El Barco.

1° 8053 11° 4531 2° 0910 12° 3785 3° 3113 13° 3710 4° 2900 14° 3878 5° 4267 15° 9731 6° 8100 16° 5199 7° 7631 17° 8313 8° 8045 18° 2014 9° 2650 19° 4086 10° 2891 20° 3918

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que hay un camino positivo por delante.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para embarcarse en nuevas aventuras.

Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Si el barco está a la deriva o en tormenta, puede indicar inseguridades o problemas que el soñador debe enfrentar en su vida diaria.