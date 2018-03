El gigante chino Cofco completó la compra de la holandesa Nidera

Con los u$s 3000 millones que lleva invertidos, el gigante cerealero chino Cofco Corporation completó la adquisición de todas las acciones que le faltaba para absorber a la compañía de granos holandesa Nidera. Así lo afirmó la agencia Reuters, en base a un comunicado de la propia Cofco, en el que destacó el cierre de la operación.



La compañía china, proveedor líder de productos diversificados en la industria de productos alimenticios y agrícolas, se embarcó en una agresiva expansión en el comercio internacional de granos y oleaginosas, donde adquirió en los últimos años las acciones de importantes empresas como Noble Group y la propia Nidera.



Esta adquisición de la holandesa se dio a principios de 2014 cuando se quedó con la mayoría accionaria de Nidera. El trader chino pasó a controlar el 51% de la compañía que en ese momento facturaba cerca de u$s 17.000 millones a nivel global, de los cuales u$s 2000 millones eran aportados por la Argentina, donde Nidera se dedica a la producción, almacenaje y comercialización de granos, oleaginosas, aceites y harinas. También produce y vende aceites envasados; y distribuye insumos agropecuarios.



La compañía confirmó que luego de la operación, habrá un nuevo CEO en Nidera, que será Johnny Chi, en reemplazo de Dierk Overheu, que renunciará a su posición. "Como director general de Cofco International (CIL), Cofco Agri (CAL) y Nidera, el Sr. Chi dirigirá a los equipos hacia la integración acelerada de Nidera y CAL en CIL", afirmó la empresa.



El conglomerado chino está considerado uno de los mayores proveedores de productos diversificados y servicios en la industria alimentaria y agraria en el gigante asiático, y con cada vez más ramificaciones en el mundo. De hecho, con más de 100.000 empleados, está catalogada como una de las 400 empresas más importantes a nivel global.