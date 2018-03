Disputa entre Monsanto y Federación Agraria por el precio de la soja

La Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió que el accionar de la empresa Monsanto pone en serio riesgo la normal comercialización de granos, y que podría encarecer los alimentos durante este año.

El conflicto entre las entidades agropecuarias y la multinacional Monsanto se inició cuando la firma resolvió cobrar un arancel de u$s 15 por tonelada de soja que ingresa al acopio o a la cerealera, si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados con la compañía estadounidense, aprovechando el vacío legal que existe, producto de una Ley de Semillas que data de la década de los 70 y no contemplaba los eventos biotecnológicos, informó la agencia Télam.

Monsanto busca instalar el cobro de un canon extra a los productores, quienes argumentan que ya pagan por la tecnología al momento de comprar la semilla, y pidieron a la multinacional suspender esa regalía mientras se negocia la actualización de la Ley de Semillas.

Con la presencia del titular de la FAA, Omar Príncipe, deliberó en Rosario su Comisión de Semillas en la sede central de la entidad.

En la reunión se difundió un

documento que advierte que "ante el inminente inicio de la cosecha de soja, la Federación Agraria Argentina –y las entidades firmantes de la denuncia realizada– advierten que el sistema ilegal montado por Monsanto, valiéndose de exportadores e intermediarios, pone en serio riesgo la normal comercialización de los granos".

Agrega que "además se abriría un canal de encarecimiento de los alimentos que impactaría en la ya castigada mesa de los argentinos, en este año".

La FAA denunció, a través del escrito, que "estas imposiciones no hacen más que consolidar una estructura monopólica dominante, que erosiona la economía nacional, debilitando aún más a los que producen y convirtiendo en rehenes a los que consumen".

Por eso, la entidad agraria instó a las autoridades competentes a "acelerar las decisiones que se han postergado durante tanto tiempo y que ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la normal y libre comercialización de los productos agropecuarios".

"Este tipo de conductas abusivas –señala el documento– requieren el arbitrio del Estado para que ponga en igualdad de condiciones a los productores y a esta multinacional, protegiendo los derechos de los argentinos, tal como lo anunció el gobierno al poner en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia".

Adelantó que "en esta línea de acciones, FAA se manifestará el viernes 4 de marzo a las 11 frente a Defensa de la Competencia, en la ciudad de Buenos Aires", y agregó que "se profundizan las acciones gremiales ante la falta de respuesta, y las mismas continuarán en pos de una solución justa y definitiva".