Censuras peligrosas: el arte no tiene sexo y las obras no generan abusos

A partir de octubre del año pasado y ante las denuncias de doce mujeres por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, se creó el movimiento "MeToo", que tuvo una rápida adhesión en todas las redes sociales. Sin duda nadie cuestiona y además hay que condenar todo abuso o agresión sexual sin diferenciar el género de la víctima. Hoy el tema está en boca de todos y desgraciadamente en el arte también se están viendo consecuencias nefastas.

En enero de este año el Museo de Mánchester, en Gran Bretaña, decidió descolgar una de las obras más emblemáticas del Pre Rafaelismo y de todo el arte británico: "Hylas y las ninfas" del genial John William Waterhouse (1849-1917). Se argumentó que esta obra "cosifica a la mujer" y la historia de los personajes demuestra que no es así. Hylas era un argonauta que adoraba Hércules y cuando siete bellas ninfas pelirrojas lo sedujeron en el lago, nunca pensó que la belleza que lo atraía sería en su caso mortal, ya que dichas bellas mujeres lo ahogaron en el lago.

Por suerte, luego de la polémica, la obra ha vuelto del depósito y está nuevamente colgada. Espero que fuera una acción de marketing para llevar más gente al museo, porque hasta hicieron un video mostrando cómo la bajaban y se la llevaban a los sótanos. También mucha adhesión tuvo una señora que exigió se retire de la vista una bellísima pintura de Balthus (1908-2001), el maravilloso pintor polaco-francés que tuvo en las niñas al modelo casi permanente de su obra, que se encuentra en el Museo Metropolitan de Nueva York y se titula "Sueños de Teresa". La señora que quiere censurarla sostiene que es una menor de 13 años que muestra su ropa interior y le parece una apología de la pedofilia. Por suerte el Museo no la ha descolgado.

También se conoció que la National Gallery de Washington suspendió la retrospectiva de Chuck Close, considerado el mayor hiperrealista del mundo, por acusaciones de abusos a sus modelos, que el artista desmintió y no fueron probadas.

Es peligroso lo que está ocurriendo, creo que es una tendencia muy riesgosa. No podemos cambiar la historia del arte ni que el 90% de los desnudos sean de mujeres, que son sin duda la apología de la belleza. Tampoco me gusta ver esa tendencia en algunos oportunistas de cambiar obras en los museos porque sus autoras son mujeres, como si el arte tuviera sexo.

Es larga la discusión de por qué hay tan sólo un 5% de obras realizadas por mujeres en los museos, también porque ellas parecería que se destacan menos en el arte. Creo sinceramente que las autoras mujeres, salvo pocas excepciones, han tenido menos posibilidades de dedicarse tiempo completo a su arte. Ellas son las que se ocupan de la familia y de los hijos, en mayor proporción que los hombres, y además son las que realizan la mayor creación del ser humano: la maternidad.

Con el criterio de censurar los desnudos femeninos nos quedaríamos sin poder ver la "Venus del espejo" de Velázquez en la National Gallery de Londres, o la "Alegoría del Amor" del Bronzino en las mismas salas, o alguna de las obras de Ingres en el Museo del Louvre, o "La Vuelta del Malón" de Ángel Della Valle, o la "Venus Criolla" de Emilio Centurión en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. También le generaríamos un gran problema a artistas actuales como Juan Lascano que debería dejar de crear desnudos femeninos en sus obras y dedicarse a otros temas. Una de las mayores artistas argentinas, como lo fue Alicia Carletti (1946-2017), no podría haber seguido con su temática de niñas. Facebook también está cometiendo este mismo pecado o abuso al censurar imágenes de desnudos en sus páginas que todos consideramos obras maestras del arte universal.

Es posible que se produzcan cambios en las temáticas que realizan los artistas en la actualidad, pero ello no significa un mayor empoderamiento de la mujer o del género. El arte es una de las mayores creaciones y los artistas son unos privilegiados ya que aquello que realizan está nacido para perdurar, cuando la mayoría de las cosas que realizamos no van a cambiar el mundo. No mezclemos temas, dejemos a la gente expresarse sin ningún tipo de censura. El arte es lo que hacen los artistas, sin importar su sexo.