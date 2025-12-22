El empresario y multimillonario español José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas del país, ha lanzado un duro mensaje, a través de su red social X (@jose_elias_nvr), sobre el modelo fiscal y administrativo.

En su reflexión, el directivo ha asegurado que “en este país sobran impuestos” y apunta a un problema estructural que, a su juicio, nadie se atreve a afrontar. Según Elías, España arrastra desde hace años un sistema público sobredimensionado que repercute directamente en los ciudadanos.

En ese sentido, el empresario considera que se mantiene una maquinaria ineficiente a costa de una elevada carga fiscal y advierte de que la falta de reformas responde más al miedo político que a la ausencia de soluciones.

El problema que señala Elías: impuestos altos y una administración sobredimensionada

José Elías sostiene que en España “sobra grasa en la administración” y denuncia la existencia de “estructuras inútiles” financiadas con dinero público. En su opinión, hay personas que cobran de lo público “sin aportar absolutamente nada”, lo que genera un desequilibrio que acaba pagando el contribuyente.

El empresario critica lo que define como un “buenismo instalado” que impide reconocer la realidad y abordar los cambios necesarios. De ese modo, ha señalado que el sistema actual no funciona y que se ha sostenido durante años sin reformas profundas por temor a perder votos. Mientras tanto, afirma, los ciudadanos siguen “pagando de más y recibiendo de menos”.

La solución propuesta: gestión eficiente y valentía política

Como alternativa, José Elías ha defendido una gestión “pura y dura” basada en la valentía para reformar la administración. Si se eliminara lo que considera burocracia innecesaria, asegura que “los números cambiarían radicalmente”.

Entre los beneficios de esa limpieza administrativa, el empresario ha mencionado la posibilidad de subir los sueldos a médicos y profesores con verdadera vocación, lograr un servicio público más eficiente y rápido y dejar de “freír a impuestos a los ciudadanos”. Además, sostiene que se acabaría la diferencia que considera injusta entre trabajadores públicos “intocables” y empleados del sector privado.

Para Elías, la clave pasa por decirle la verdad a la sociedad y apostar por gestores que no tengan miedo a hacer las reformas necesarias. Mientras esa valentía no llegue, concluye, España seguirá sosteniendo un sistema “que nunca estuvo diseñado para funcionar bien”.