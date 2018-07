Aseguran que la Argentina puede volver a ser exportador de energía

La Argentina tiene la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía. Las proyecciones del sector privado estiman que eso puede suceder dentro de cinco años, siempre y cuando se respeten las reglas de juego fijadas para el sector. Al impulso que hoy genera la producción de petróleo y gas no convencional, sobre todo a partir de Vaca Muerta, hay que contabilizar el impulso que recibió la energía renovable, más allá de que las turbulencias financieras del primer semestre hayan complicado el financiamiento de algunos proyectos. Lo real es que las inversiones están lanzadas y que el proceso no se detendrá.

El primer tema que se abordó en un panel de consultores integrado por Daniel Montamat, Francisco Mezzadri y Raúl Parisi, fue el impacto de la devaluación en los precios de la energía. El primero de ellos planteó que "si queremos dar señales a la inversión de largo plazo hay que pensar en estrategia a largo plazo, no someterlo a la macro argentina". En su opinión, "si el barril vale u$s 76 tiene que valer u$s 76. Hay que respetar el barril internacional y no ir a un barril criollo. También remarcó que "en un país con un tipo de cambio estable esto no es una discusión".

Parisi, experto del CARI, reconoció que la desregulación se pensó para un dólar estable, aunque coincidió es que es una mejor señal ten precios libres. "Hay que tener visión estratégica". Mezzadr, en tanto, advirtió que la demanda impulsará nuevos aumentos del precio del petróleo, en especial a fines de 2019. "El panorama no es de estabilidad de precios", pero al mismo tiempo el país debe acomodar los precios relativos.

Hernán Rodríguez Cancelo, socio de PwC, indicó que "las energías renovables junto con los hidrocarburos no convencionales han sido la vedette en los últimos tres años debido al impulso que les dio el actual Gobierno". Sin embargo, advirtió que la meta del 8% de energía generada por fuentes renovables para diciembre de este año "es poco probable que se consiga". De todos modos, "si uno se fija en los procesos que ya están firmados y están en proceso de construcción, si se llegara al 15% en el 2020, en los personal debiera considerarse que ha sido un éxito".

Más tarde, expusieron Julio Durán, titular de Asociación de Energías Renovables y Ambiente (Asades), Roberto Carnicer, presidente de Hub Energía y académico de la Universidad Austral, y Regina Ranieri, Business Development Manager de UL Renovables. El primero de ellos planteó que "estamos con un crecimiento exponencial en los que es no convencional que nos tiene que potenciar como referente de exportación de energía". Y agregó que "en los próximos años tiene que transformarse en un fuerte exportador de gas fuera de la región. No aprovechar esta oportunidad sería criminal".

Durán sostuvo que la regulación "debería tener en cuenta que si uno va hacia un sistema de medición neto de energía estaría haciendo competir a las renovables con las subsidiadas". En ese sentido, "planteó que así como se subsidia la generación, hay que subsidiar de alguna manera las renovables para que puedan competir y puedan haber plazos de recupero razonables. sin cargar ese costo a las distribuidoras".

Ranieri destacó la relevancia del marco legal como factor de atracción para la inversión, en el que también pesó la garantía del Banco Mundial. También sostuvo que influyó "la calidad de los sponsors que participaron, empresas locales que que conocen el riesgo país y necesitaban diversificar sus portafolios". Entre lo que falta, mencionó la necesidad de resolver cuellos de infraestructura y apuntar a la integración regional.

En el final, Doris Capurro, CEO y fundadora de Luft Energía, sostuvo que "la curva de los renovables ya arrancó y no va a parar, porque el mundo apunta a ese lado". Hoy crece la relación entre inversión y capacidad instalada, razón que favorece el crecimiento de la oferta de renovables. Sin embargo, remarcó que hay una transición entre los combustibles de origen fósil y energías más limpias en las que el gas puede actuar como puente. "Somos segundos en gas en el mundo, segundos en radiación solar y terceros en nuestra capacidad de vientos en la Patagonia". Entre los desafíos, Capurro hizo hincapié en la necesidad local de aumentar las redes de transmisión, y que falta encontrar un método de almacenaje que evite las intermitencias.