Antelo se vuelve a convertir en representante de Renault y Nissan, pero ahora en Uruguay

Manuel Antelo desembarcó en el negocio automotriz de Uruguay: volvió a ser el representante de Renault y Nissan, pero esta vez en el mercado vecino. El dueño de Car One realizó una operación que dejará a alguno de los jugadores de la industria automotriz regional sorprendidos.

Así, el hombre que pudo vender la operación de Renault y Nissan en la Argentina a la casas matrices de esas marcas, ahora adquirió la representación de las firmas francesa y japonesa en el vecino país.

Según pudo confirmar El Cronista, desde comienzos de 2016 Car One pasó a controlar las empresas Santa Rosa Automotores SA y Santa Rosa Motors, representantes exclusivas para Uruguay de Renault y Nissan.

El cambio de manos significó modificaciones en el management uruguayo que sumó al ex presidente de Nacional de Montevideo y de la petrolera Ancap entre 1995 y el 2000 como titular de las firmas y al ex presidente de Nissan Argentina en épocas en las que Antelo era su dueño, Omar Daneri.

El mercado uruguayo atraviesa también un proceso de caída. Según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay en 2015 se vendieron 50.824 unidades 0 km –en la Argentina fueron 643.672 unidades–, y acumula una caída de diez meses consecutivos.

En ese contexto Santa Rosa Automotores SA (Renault) patentó 1421 vehículos fue líder en el segmento SUV al llegar a las 1103 unidades y vendió 746 utilitarios. Por su parte, Santa Rosa Motors (Nissan) vendió durante el año pasado 2227 vehículos y 657 utilitarios.

Durante el primer mes de 2016 el mercado total uruguayo fue de 3.320 unidades. En ese escenario, la francesa comercializó 90 automóviles, 77 SUV, 60 minibuses y un camión; y la japonesa patentó otros 117 automóviles y 3 SUV.

Según otras fuentes consultadas, el desembarco en Uruguay no generaría ningún tipo de inconveniente de incompatibilidad respecto a las operaciones vendidas en la Argentina.

Además, en el sector automotor local entienden que esto podría el puntapié inicial para llevar al vecino país el negocio de Car One, la empresa de compra–venta de autos 0 km y usados.

Antelo es un viejo conocido de las dos marcas que ahora importará. En 1992 creó un holding denominado CIADEA S.A., que tenía la representación oficial de Renault en Argentina y Brasil. La operación, que incluyó la planta de Santa Isabel, fue vendida a Renault Francia cinco años más tarde.

Con Nissan sucedió algo similar. En enero de 2012 Nissan Motor Company publicaba una solicitada en los diarios locales en los que informaba que Renault Argentina ya no era representante en el país y que la operación de la marca era asumida por Antelo. Tres años más tarde, el empresario argentino le vendió a la marca japonesa Nissan Argentina S.A.