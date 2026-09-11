Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

El vinagre se ha convertido en un aliado popular entre los conductores que desean mantener el coche limpio y en buen estado sin recurrir a productos caros.

Este producto tiene diversos usos para las ventanas del vehículo y puede ser útil para solucionar algunos de los problemas más comunes que surgen durante la limpieza.

Colocar vinagre en el parabrisas del auto: para qué es beneficioso y por qué sugieren hacerlo.

Limpieza y desengrase del cristal

Para esta tarea, lo más recomendable es el vinagre blanco destilado, ya que deja el menor residuo en la superficie. Su componente principal es el ácido acético, al que se le atribuyen propiedades desinfectantes y desengrasantes, capaces de dejar las ventanas limpias.

Por este motivo, se utiliza para eliminar restos de insectos, excrementos de aves, savia de árboles y manchas de agua dura, que suelen tener un alto contenido mineral. También se menciona que, en climas fríos o húmedos, puede ayudar a reducir la condensación en el interior del vehículo.

Para aplicarlo, se recomienda diluirlo a partes iguales con agua y utilizar un paño de microfibra para evitar arañazos, ya que el vinagre puro en exceso podría dañar la goma, el plástico o la pintura del coche con el uso frecuente.

La creencia sobre la escarcha y el hielo

Otro uso muy extendido es como método casero para retrasar la formación de escarcha o hielo en las mañanas frías. La explicación que se suele dar es que el ácido acético del vinagre reduce el punto de congelación del agua, lo que dificultaría la formación de hielo o su adhesión al vidrio.

Se trata de un principio químico: mezclar un soluto con agua puede reducir su punto de congelación, algo similar a lo que ocurre con la sal.

Sin embargo, no existen estudios ni datos concretos y verificables que confirmen cuánto se reduce el punto de congelación cuando se utiliza vinagre diluido, ni cuán eficaz es contra las heladas intensas.

Por esa razón, este uso sigue siendo más una creencia popular entre los conductores que una solución con respaldo científico comprobado.

Junto con este truco, a menudo se mencionan otros remedios caseros con el mismo nivel de respaldo anecdótico, como frotar el vidrio con cebolla cruda o con una patata cortada, aunque también carecen de pruebas verificables que los respalden.