El euro cotiza a 19.69 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 11 de septiembre de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.74 pesos y un mínimo de 19.7 pesos.

En el mercado del euro, la cotización subió 0.50% en la última semana, pero en el último año acumula -7.19%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró un descenso general: tras un alza inicial siguieron cuatro caídas consecutivas, luego dos avances, dos retrocesos y cerró con una subida; los repuntes no compensaron la pérdida acumulada.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Euro, 4.50%, es menor que la volatilidad anual de 5.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto sugiere un leve aumento en su valor frente a otras monedas, lo que podría ser un signo de fortalecimiento económico.

La tendencia ha mostrado un crecimiento constante, lo que indica confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para confirmar que no se trata de una fluctuación temporal.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.