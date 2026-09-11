El dólar canadiense presenta una cotización de 12.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 11 de septiembre de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la última semana registró un leve avance de 0.35%, mientras que en el último año acumula una caída de -6.10%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte semanal.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: seis caídas y cuatro avances, con alternancias frecuentes y sin jornadas planas; cerró con un leve repunte, pero la debilidad general persiste.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.23%.

En el día de hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en 1. Esto indica que ha habido un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento destaca un fortalecimiento de la moneda, lo que puede estar vinculado a factores económicos favorables.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear la evolución en el futuro cercano, ya que factores externos pueden influir en la estabilidad y el valor del Dólar canadiense.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.