Se insta a los españoles a rociar vinagre en la puerta de entrada una vez por semana este verano: por qué y para qué sirve

El vinagre blanco se consolidó como uno de los productos caseros más utilizados para la limpieza del hogar, gracias a su bajo costo y a las múltiples aplicaciones que ofrece sin necesidad de recurrir a limpiadores industriales. Aunque normalmente se emplea para desinfectar la cocina o el baño, en los últimos meses comenzó a popularizarse un uso poco habitual: rociarlo en la entrada de la vivienda.

El vinagre blanco sirve para combatir plagas de insectos en los hogares.

Este sencillo hábito llamó la atención de muchas personas por su practicidad y por los beneficios que, según quienes lo utilizan, puede aportar tanto para el mantenimiento del hogar como para el control de insectos.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa?

Uno de los principales motivos es su capacidad para actuar como un repelente natural. El fuerte aroma del vinagre resulta desagradable para diversos insectos, por lo que puede ayudar a mantener alejadas plagas comunes como:

Hormigas.

Arañas.

Cucarachas.

Por ello, muchas personas lo utilizan como una alternativa sencilla y libre de productos químicos para proteger el acceso principal de la vivienda.

Además, en algunas prácticas relacionadas con el bienestar del hogar, el vinagre también se emplea con fines simbólicos, ya que se considera un elemento que ayuda a “renovar” el ambiente y eliminar energías negativas.

Cómo utilizar el truco del vinagre blanco

Para ponerlo en práctica basta con preparar una solución de vinagre blanco y agua en un atomizador y aplicarla en distintos puntos de la entrada, como:

El marco de la puerta.

El piso del acceso principal.

Grietas o pequeñas aberturas por donde suelen ingresar insectos.

Zócalos y esquinas cercanas al exterior.

Para mantener el efecto de este truco casero, se recomienda repetir la aplicación una o dos veces por semana, especialmente después de limpiar la zona o cuando haya lluvias que puedan eliminar el producto.