Viajar en avión implica someter al equipaje a golpes, movimientos bruscos y superficies que pueden afectar algunas de sus partes más expuestas. Entre ellas están las ruedas, que entran en contacto permanente con el suelo y pueden acumular polvo, humedad y suciedad durante los traslados.

Por este motivo, algunos viajeros recurren a un sencillo truco antes de salir de casa: poner cinta negra alrededor de las ruedas de la maleta. La idea es crear una protección temporal que ayude a reducir el contacto directo de la rueda con la suciedad y pequeños roces durante el viaje.

Aunque en redes sociales también se afirma que este método permite que las ruedas “rueden más rápido”, esto no debe tomarse como una mejora garantizada. La cinta negra no modifica el mecanismo de la rueda ni aumenta la velocidad de la maleta. De hecho, si se coloca de manera incorrecta, puede dificultar su movimiento.

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¿Para qué sirve poner cinta negra en las ruedas de la maleta?

La principal utilidad de la cinta es proteger temporalmente las ruedas del equipaje. Durante un viaje, las maletas pueden ser arrastradas por diferentes tipos de superficies, desde pisos lisos de aeropuertos hasta banquetas, calles, estaciones y otros lugares donde pueden entrar en contacto con polvo o residuos.

Una capa de cinta bien colocada puede funcionar como una barrera frente a pequeñas rozaduras y suciedad. Al retirarla al finalizar el trayecto, las ruedas pueden quedar más limpias que si hubieran estado expuestas directamente durante todo el recorrido.

Sin embargo, no se trata de un método para mejorar mecánicamente la rueda. Si una rueda está dañada, atascada o presenta problemas en sus rodamientos, ponerle cinta no hará que funcione más rápido ni solucionará el desperfecto.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿La cinta hace que las ruedas rueden más rápido?

Esta es una de las afirmaciones que más llama la atención sobre este truco, pero conviene hacer una distinción.

La cinta puede modificar ligeramente la superficie exterior de una rueda, pero no aumenta la velocidad de giro del mecanismo. El desplazamiento de una maleta depende de factores como el estado de las ruedas, los rodamientos, el peso del equipaje y la superficie por la que se desplaza.

Además, si se coloca demasiada cinta, quedan arrugas o se cubre una zona que necesita moverse libremente, el resultado puede ser contrario al esperado. Por eso, si se utiliza, debe quedar firme y sin interferir con el giro.

Efecto contrario. �

¿Qué responder si migración pregunta por la cinta negra?

Encontrarse con una pregunta de un agente de migración puede generar nervios, especialmente cuando se trata de algo poco habitual en el equipaje. Sin embargo, llevar cinta alrededor de las ruedas no significa por sí mismo que exista un problema.

Si un agente pregunta por qué la maleta tiene cinta negra, lo recomendable es responder de forma sencilla y veraz. Por ejemplo: “La puse para proteger las ruedas de la maleta durante el viaje.”

Si también se utilizó para evitar que las ruedas se ensuciaran o sufrieran pequeños golpes, se puede explicar directamente. No es necesario inventar una razón diferente ni presentar el truco como algo relacionado con los controles migratorios.

Los agentes pueden inspeccionar el equipaje cuando corresponda de acuerdo con los procedimientos de seguridad y control del país. Por eso, la cinta no debe utilizarse para ocultar, sellar o disimular objetos dentro de la maleta.

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¿Cómo colocar la cinta sin dañar las ruedas?

Si se quiere probar este método, lo importante es no cubrir las partes móviles de la rueda.

Limpia y seca las ruedas antes de colocar la cinta.

Utiliza una cantidad moderada de cinta.

Cubre únicamente la zona exterior que quieras proteger.

Evita tapar ejes, rodamientos o piezas que deban girar libremente.

Comprueba que la rueda pueda girar sin resistencia antes de viajar.

Retira la cinta cuando ya no sea necesaria.

También conviene comprobar las ruedas después de colocarla. Si la maleta deja de desplazarse con normalidad, lo mejor es retirar la cinta.

En definitiva, poner cinta negra en las ruedas puede ser un truco práctico para protegerlas temporalmente durante un viaje, pero no existe una garantía de que haga que una maleta ruede más rápido. Y si migración pregunta por ella, la mejor respuesta es simplemente explicar su finalidad real: proteger las ruedas y evitar que se ensucien o sufran pequeños roces durante el traslado.