Con el paso del tiempo, las luces, faros y ópticas de un auto pueden perder transparencia por la exposición al sol, el polvo, la lluvia y otros factores ambientales. El plástico exterior puede adquirir un tono amarillento o presentar una capa de suciedad que reduce su aspecto limpio.

Ante este problema existe un truco casero que utiliza un producto que suele estar presente en cualquier hogar: la crema dental. Su textura ligeramente abrasiva puede ayudar a eliminar parte de la suciedad y las marcas superficiales de la cubierta de los faros, aunque sus resultados dependen del estado de la óptica.

¿Para qué sirve limpiar los faros del auto con crema dental?

La crema dental puede funcionar como una alternativa casera para limpiar las ópticas cuando tienen suciedad acumulada, pequeñas marcas u opacidad superficial. Al frotarla suavemente sobre el plástico, sus partículas abrasivas pueden contribuir a retirar una fina capa de residuos y mejorar temporalmente la transparencia.

Sin embargo, no todos los problemas de los faros pueden solucionarse de esta manera. Cuando el plástico presenta una oxidación profunda, está muy amarillento o tiene daños importantes, la crema dental puede tener un efecto limitado. En esos casos, un kit de restauración o un pulido especializado suele ser una opción más adecuada.

Pasta de dientes para limpiar las luces del auto.

¿Cómo limpiar las ópticas con crema dental?

Para probar este método en casa, es importante trabajar con cuidado y evitar ejercer demasiada presión sobre el plástico. El procedimiento puede hacerse de la siguiente manera:

Lava primero el faro con agua y jabón para retirar polvo y partículas que puedan rayar la superficie.

Seca completamente la óptica con un paño limpio.

Aplica una pequeña cantidad de crema dental blanca sobre la superficie.

Extiéndela con un paño de microfibra mediante movimientos circulares y suaves.

Déjala actuar durante unos minutos y retira los restos con un paño húmedo.

Finalmente, seca y comprueba si la superficie recuperó parte de su transparencia.

Ver las luces altas encendidas de otro coche en la ruta qué significa esta señal y cómo se debe responder Freepik

El resultado puede ser más visible cuando la opacidad se encuentra en la superficie exterior. Si el problema está en el interior de la óptica o existe condensación dentro del faro, este truco no solucionará la causa.

Además, aunque suele decirse que la crema dental evita que los faros se empañen, no debe considerarse un método permanente contra la condensación.

El empañamiento puede estar relacionado con humedad, cambios de temperatura, sellos deteriorados o problemas de ventilación de la propia óptica. Si aparece agua o humedad en el interior, lo recomendable es revisar el faro y solucionar la causa.